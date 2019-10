Hrgović potvrdio opasnog protivnika: Jedva čekam u ring! Geni kameni!

7 December 2019, SAUDI ARABIA!! 🇸🇦🔥 I’ll be facing 2x World title challenger Eric Molina on #JoshuaRuiz2. Can’t wait to be back in the ring again! 🇭🇷🥊 #OnTheHunt #GeniKameni #HrgovicMolina #teamHrgovic #HF

A post shared by Filip Hrgovic (@filip_hrgovic) on Oct 31, 2019 at 12:32pm PDT