Hirscher izjednačio rekord Stenmarka i Maiera, Zubčić bez bodova

Najbolji skijaš današnjice Austrijanac Marcel Hirscher pobjednik je nakon veleslaloma na završnici Svjetskog kupa u Areu, dok je hrvatski vozač Filip Zubčić ostao bez bodova zauzevši 18. mjesto sa 3.43 sekunde zaostatka.

Za Hirschera, koji je prošloga mjeseca osvojio naslov olimpijskog pobjednika u ovoj disciplini, a još prije dolaska u Are je osigurao svoj sedmi uzastopni veliki Kristalni globus namijenjen ukupnom pobjedniku Svjetskog kupa i peti mali Kristalni globus u veleslalomu, ovo je 13. ovosezonska pobjeda u Svjetskom kupu, čime je izjednačio rekord Šveđanina Ingemara Stenmarka iz sezone 1978/79 i sunarodnjaka Hermanna Maiera iz sezone 2000/01.

Hirscher je šest puta bio najbrži u veleslalomu, a sedam puta u slalomu. U nedjelju će u posljednjoj utrci sezone u slalomu imati priliku i za 14. pobjedu u istoj sezoni čime bi postao samostalni rekorder u muškoj konkurenciji te bi dostigao Švicarku Vreni Schneider koja je u sezoni 1988/89. ostvarila rekordnih 14 pobjeda u konkurenciji skijašica.

Sjajni je Austrijanac do svoje ukupno 58. pobjede u Svjetskom kupu stigao sa 23 stotinke boljim vremenom od drugog Norvežanina Henrika Kristoffersena, odnosno 26 stotinki od trećeg Francuza Victora Muffat-Jeandeta.

Hirscher je natjecanje u veleslalomu okončao sa 720 bodova, drugi Kristoffersen je sakupio 575, a treći Francuz Alexis Pinturault 329. Zubčić je sa 89 bodova završio kao 21. veleslalomaš svijeta.

Utrku prije kraja Svjetskog kupa Hirscher je na 1620 bodova, drugi Kristoffersen ima 1285, dok treće mjesto drži Norvežanin Aksel Lund Svindal sa 886. Zubčić je 68. sa 89 bodova.

REZULTATI:

1. Marcel Hirscher (Aut) 2:13.63

2. Henrik Kristoffersen (Nor) +0.23

3. Victor Muffat-Jeandet (Fra) +0.26

4. Loic Meillard (Švi) +0.68

5. Žan Kranjec (Slo) +1.10

6. Matts Olsson (Šve) +1.58

7. Thomas Fanara (Fra) +1.60

8. Tommy Ford (SAD) +2.06

9. Justin Murisier (Švi) +2.07

10. Florian Eisath (Ita) +2.11

10. Manuel Feller (Aut) +2.11

18. FILIP ZUBČIĆ (HRV) +3.43

KONAČNI REDOSLIJED U VELESLALOMU:

1. Marcel Hirscher (Aut) 720

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 575

3. Alexis Pinturault (Fra) 329

4. Manuel Feller (Aut) 309

5. Matts Olsson (Šve) 299

6. Žan Kranjec (Slo) 272

7. Justin Murisier (Švi) 228

8. Leif Kristian Nestvold-Haugen (Nor) 198

9. Ted Ligety (SAD) 178

10. Loic Meillard (Švi) 175

21. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 89

UKUPNI REDOSLIJED U SVJETSKOM KUPU:

1. Marcel Hirscher (Aut) 1620

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 1285

3. Aksel Lund Svindal (Nor) 886

4. Kjetil Jansrud (Nor) 884

5. Beat Feuz (Švi) 856

6. Alexis Pinturault (Fra) 707

7. Vincent Kriechmayr (Aut) 704

8. Thomas Dressen (Njem) 672

9. Matthias Mayer (Aut) 622

10. Hannes Reichelt (Aut) 535

68. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 89

119. MATEJ VIDOVIĆ (HRV) 19

141. ELIAS KOLEGA (HRV) 10

Amerikanka Mikaela Shiffrin pobjednica je slaloma na završnici Svjetskog kupa u Areu, ona je svoju dominaciju u ovoj disciplini potvrdila sedmom ovosezonskom pobjedom sa 1.58 sekundi ispred druge Švicarke Wendy Holdener, odnosno 1.59 sekundi ispred treće Šveđanke Fride Hansdotter.

Shiffrin (23), koja je i prije završnice u Areu osigurala svoj drugi uzastopni veliki Kristalni globus namijenjen ukupnoj pobjednici Svjetskog kupa te peti mali Kristalni globus u slalomu u posljednjih šest sezona, ostvarila je 12. ovosezonsku pobjedu u Svjetskom kupu, uz sedam slaloma pobijedila je u još pet veleslaloma, a njome je nadmašila prošlosezonski uspjeh kada je šest puta slavila u slalomu te imala 11 pobjeda u Svjetskom kupu.

Shiffrin je u slalomu ove sezone osvojila čak 980 bodova, druga Holdener 705, a treća Hansdotter 681.

U ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa Shiffrin ima 1773 bodova, Holdener je druga sa 1168, a treća je Njemica Viktoria Rebensburg sa 977.

REZULTATI:

1. Mikaela Shiffrin (SAD) 1:46.42

2. Wendy Holdener (Švi) +1.58

3. Frida Hansdotter (Šve) +1.59

4. Nina Haver-Loeseth (Nor) +1.72

5. Bernadette Schild (Aut) +1.79

6. Michelle Gisin (Švi) +1.99

7. Katharina Gallhuber (Aut) +2.05

8. Katharina Liensberger (Aut) +2.15

9. Anna Swenn Larsson (Šve) +2.19

10. Erin Mielzynski (Kan) +2.20

KONAČNI REDOSLIJED U SLALOMU:

1. Mikaela Shiffrin (SAD) 980

2. Wendy Holdener (Švi) 705

3. Frida Hansdotter (Šve) 681

4. Petra Vlhova (Svk) 679

5. Bernadette Schild (Aut) 463

6. Nina Haver-Loeseth (Nor) 351

7. Katharina Gallhuber (Aut) 303

8. Melanie Meillard (Švi) 292

9. Anna Swenn Larsson (Šve) 291

10. Denise Feierabend (Švi) 267

REDOSLIJED U SVJETSKOM KUPU:

1. Mikaela Shiffrin (SAD) 1773

2. Wendy Holdener (Švi) 1168

3. Viktoria Rebensburg (Njem) 977

4. Sofia Goggia (Ita) 958

5. Petra Vlhova (Svk) 888

6. Tina Weirather (Lie) 887

7. Michelle Gisin (Švi) 868

8. Ragnhild Mowinckel (Nor) 849

9. Frida Hansdotter (Šve) 817

10. Lindsey Vonn (SAD) 792

------------------------------------

105. LEONA POPOVIĆ (HRV) 18