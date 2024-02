Hezonja preuzeo trofej za košarkaša godine i poveo momčad do uvjerljive pobjede

Nakon poraza u Francuskoj u 1. kolu kvalifikacija za Eurobasket, u drugoj utakmici Hrvatska je u Rijeci nadigrala Cipar 92:63. Pred 1500 gledatelja u dvorani Zamet, bila je to igra mačke i miša u kojoj je jedina nepoznanica bila konačna razlika.

Neposredno prije startnog podbacivanja lopte, upriličena je mala svečanost koja je podrazumijevala dodjelu priznanja za najboljeg hrvatskog košarkaša u 2023. godini izabranog u tradicionalnoj, 46. po redu, Večernjakovoj anketi provedenoj među trenerima i bivšim reprezentativcima. A statuu "Košarkaš", akademskog kipara Stipe Sikirice, za 2023. godinu preuzeo je član madridskog Reala, kapetan naše reprezentacije Mario Hezonja.

A u to ime Hezonja je u prvih 12 i pol minuta upisao devet koševa, četiri skoka, tri asistencije i jednu osvojenu loptu. Osim toga, Mario se prihvatio posla čuvanja najopasnijeg suparničkog igrača, naturaliziranog Amerikanca Darrala Willisa koji je, dok je bio pod Hezonjinom paskom, zabio tek dva koša.

I uz čak šest promašenih otvorenih trica, nakon prvih 20 minuta hrvatska je imala "plus 14". A s promašajima iz dalekometnih pozicija nastavili su naši i u drugoj četvrtini pa su naši dvoznamenkastu prednost održavali koševima centara Ivana Vraneša (10 koševa za osam minuta) i Roka Prkačina koji je za sedam minuta, mahom iz reketa, zabio 18 koševa.

Tek nakon toga našima se otvara i na trici, pa nas Dario Drežnjak i Hezonja, u 19. minuti, odvode na "plus 27" (46:19). No, tada dolazi do defenzivnog popuštanja pa se Ciprani spuštaju na samo 15 koševa zaostatka (60:45). Rezultiralo je to i sa izgubljenom trećom četvrtinom (22:26) što je hrvatskom izborniku svakako bio signal za jaču mobilizaciju. Jer, na koncu ove kvalifikacijske priče i koš-razlika može biti važna.

- Od starta smo imali dobru energiju, a jedino smo u trećoj četvrtini imali izvjesnih problema jer se nismo dobro vraćali u obranu. Sveukupno, napad nam je bio fluidan o čemu govori i 29 asistencija - kazao je izbornik Josip Sesar svjestan da bi asistencija bilo još i više da nije bilo toliko promašenih otvorenih trica (a takvih je bio dvoznamenkast broj).

- Mislim da smo u prvoj četvrtini šutirali trice 1-9 i da su ti šutevi ulazili razlika bi bila i izraženija. No, veseli me što su u tom razdoblju zabijali centri Vraneš i Prkačin koji su odradili sjajan posao pa nisam u igru uvodio našeg najvišeg igrača Danka Brankovića. Hezonja je pak vukao kapetanski cijelu utakmicu.

Kapetan je završio susret s 22 koša, 10 skokova i četiri asista, a kad smo ga zapitali koju bi ocjenu dao sebi i momčadi nakon "plus 29", bio je samokritičan.

- Ovo je bilo negdje između šest i sedam na skali do deset. Moglo je to biti puno bolje - kazao je Hezonja koji je nakon susreta imao prilike "konzumirati" svoju popularnost uz bezbroj zahtjeva za potpis i fotografiju riječkih mališana.

A čini se da su on i suigrač ispunili očekivanja publike:

- Nebitno je što publika očekuje. Bitno je da mi očekujemo puno od sebe. Iscurila nam je ona gostujuća utakmica s Francuzima što se nije trebalo dogoditi no treba nastaviti dalje raditi i biti spreman za ljeto i kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre.

Statistički softver je najvišu ocjenu igre dao Roku Prkačinu koji je također ostvario "double-double" (24 koša, 10 skokova, 2 blokade) a naš najbolji dodavač bio je razigravač Kapusta s osam asistencija. Centar Ivan Vraneš (10 koševa, 5 skokova, 4 asista) bio je ugodno iznenađenje a od 37 tricaških pokušaja naši su vanjski igrači pogodili 12 (Hezonja, Badžim i Dario Drežnjak po tri) ali su i promašili preko 10 potpuno otvorenih dalekometnih hitaca.

Premda smo Cipar dobili s manje koševa no što je to pošlo za rukom košarkašima Bosne i Hercegovine (oni su slavili s 33 koša razlike), dobra je vijest pak to što je reprezentacija susjedne, i konkurentske, nam zemlje na svom terenu izgubila od Francuske (64:74). A to znači da će se, vrlo vjerojatno, borba za drugog putnika na Eurobasket iz naše skupine svesti na međusobne dvoboje Hrvatske i BiH koji slijede u studenom ove godine.