Hamilton objasnio: Nemojte očekivati da sam uljudan i smiren dok se utrkujem

Britanac Lewis Hamilton izjavio je u ponedjeljak da nije bio bijesan na svoj tim nakon što ga je njihova strategija stajanja u boksu koštala pobjedničkog postolja na nedjeljnoj VN Turske, rekavši da je njegov bijes, koji se mogao čuti na radiju, došao u žaru trenutka dok se borio za poziciju.

Sedmerostruki svjetski prvak, koji je zbog kazne jer je mijenjao motor utrku počeo s 11. mjesta, lovio je treću poziciju kada mu je rečeno da se ode u boks na promjenu guma, protivno njegovoj želji da ostane na stazi i pokuša sustići Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu.

Hamilton je bio ljutit kada je otkrio da je izgubio dva mjesta u boksu zbog čega je utrku završio kao peti i to se moglo čuti preko radija. Kako je Verstappen bio drugi na kraju u ukupnom poretku se popeo na prvo mjesto i ima šest bodova prednosti ispred Hamiltona.

"Nikada nemojte očekivati ​​da ću biti uljudan i smiren na radiju dok se utrkujem, svi smo jako strastveni i u žaru trenutka ta strast može izaći na vidjelo, kao i kod svih vozača", napisao je Hamilton na Instagramu u ponedjeljak objašnjavajući svoju reakciju.

"Moje srce i duh su vani na stazi, vatra u meni je ta koja me dovela dovde, ali svaka tjeskoba se brzo zaboravi i razgovarali smo o tome, već gledamo prema sljedećim utrkama", dodao je.

Dobavljač guma Formule 1 Pirelli podržao je u nedjelju strategiju Mercedesa, a Mario Isola je rekao da je bilo opasno da Hamilton svih 58 krugova vozi na istim gumama.

Hamilton je nakon utrke rekao da mu je bilo teško odustati od pozicije jer nije imao potpunu sliku.

"Nije istina da sam bijesan na svoj tim", dodao je. "Kao tim naporno radimo na izgradnji najbolje moguće strategije, ali kako utrka napreduje, morate donositi podijeljene odluke, puno se čimbenika stalno mijenja."

"Jučer smo riskirali da ostanemo vani nadajući se da će se staza osušiti, ali nije. Htio sam riskirati i pokušati otići do kraja, ali to je bila moja odluka i ona nije prihvaćena. Na kraju smo se odlučili za stajanje u boksu i to je bilo najsigurnije", rekao je na kraju Hamilton.