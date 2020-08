Hamilton do pobjede s probušenom gumom

Britanac Lewis Hamilton ostvario je novu, treću ovosezonsku pobjedu u Svjetskom prvenstvu formule 1, on je slavio u utrci za Veliku nagradu Velike Britanije iako mu se u posljednjem krugu probušila prednja lijeva guma.

Hamilton je vodio od početka do kraja četvrte utrke sezone koja nije nudila nikakva uzbuđenja sve do 50. od 52 predviđena kruga. Tada se u 50. krugu Hamiltonovom momčadskom kolegi Fincu Valtteriju Bottasu (Mercedes), koji je bio drugi od starta do tog trenutka, probušila prednja lijeva guma. On je do ulaska u boks imao više od pola kruga te je zbog toga i skretanja u boks pao s druge na 11. poziciju te je ostao bez bodova.

Nakon što je Bottasu pukla guma, Nizozemac Max Verstappen (Red Bull), koji je najveći dio utrke proveo na trećem mjestu, skrenuo je u boks po novi set guma računajući kako će se i iz boksa vratiti na drugo mjesto, a u posljednjem bi krugu utrke sa svježim gumama lovio najbrži krug na utrci što bi mu donijelo dodatni bod. Na kraju ga je ta odluka najvjerojatnije koštala pobjede i dodatnih šest bodova, Verstappen je u posljednji krug ušao s 30 sekundi zaostatka za Hamiltonom, a na kraju se ta razlika smanjila na samo 5.856 sekundi.

Treće mjesto zauzeo je Monežanin Charles Leclerc (Ferrari) sa 18.474 sekundi iza Hamiltona.

Hamiltonu je ovo 87. pobjeda u karijeri, a sedma na stazi u Silverstoneu te je sada uvjerljivo vodeći u redoslijedu za Svjetsko prvenstvo s 88 bodova, 30 više od drugog Bottasa, a 36 više od trećeg Verstappena.

Za tjedan dana na stazi u Silverstoneu vozit će se još jedna utrka, 70th Anniversary Grand Prix, peta od 13 predviđenih utrka ovogodišnjeg SP-a.