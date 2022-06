Hajdukov Austrijanac o utakmici Hrvatske: Stvarno me pitate za koga sam navijao? On mi je idol!

Kad je došao u Hajduk, u transferu 'teškom' svega 100 tisuća eura, mnogi su prvi put čuli njegovo ime. Danas svi koji prate HNL dobro znaju tko je Lukas Grgić i razumiju zašto je struka Hajduka toliko dugo inzistirala da dođe u Split. 26-godišnjak rođen u austrijskom Welsu, čiji su roditelji podrijetlom iz BiH, potpisao je četverogodišnji ugovor na Poljudu i ostvario san o kojem je maštala i njegova obitelj. Navijači LASK-a žestoko su protestirali, bili su svjesni da gube jednog od temeljnih igrača, ali Grgić nakon Hajdukovog poziva više nije razmišljao o bilo kojoj drugoj opciji.

Nakon što je proslavio prvi trofej u Splitu, otišao je u Austriju na kratak odmor, a bila je to idealna šansa da s njim prokomentiramo reakcije nakon jučerašnjeg debakla Hrvatske. Grgić je utakmicu gledao u kafiću s prijateljima, ali nije slavio s njima. Javio nam kratkom porukom: 'Srce me boli, možemo li se ipak čuti ujutro...'

Nazvao je kad je zbrojio dojmove i vrlo precizno objasnio model kojim je Austrija demolirala Dalićevu Hrvatsku.

Kakva je atmosfera u Austriji, kakve su reakcije, što kažu prijatelji?

"Cijela država je u transu, vlada euforija i sve austrijske novine jutros pišu o jednoj od najvećih senzacija, jer svi znaju što Hrvatska znači u svijetu nogometa. Ne pobjeđuju se viceprvaci svijeta svaki dan, posebno na na ovakav način. Već u prvoj utakmici Ralfa Ragnicka na klupi Austrije vidjeli smo zašto je on jedan od najboljih stručnjaka na svijetu. Iako je tek nedavno preuzeo momčad, reprezentacija je odmah dobila njegov pečat. Smatram ipak da to nije bila igra koja je trebala iznenaditi Hrvatsku jer svi znaju kakav je Ragnickov stil i kakav nogomet traži. Zato sam siguran da igra Austrije nije iznenadila ni izbornika Dalića"

Baš to kazao je Dalić sinoć na press konferenciji nakon utakmice. Nakon što se ispričao navijačima, utakmicu je analizirao u ti riječi: Znali smo sve. Što se to onda dogodilo Hrvatskoj?

"Austrija zapravo nije igrala dobro prvih pola sata, ali uspjeli su preko Arnautovića zabiti za vodstvo što je presjeklo Hrvatsku i usmjerilo utakmicu. Nakon gola Austrijanci su prepustili Hrvatskoj prepustili posjed lopte, znali su da je to jedini način i da ne mogu nadigrati reprezentaciju koja ima takvu kvalitetu kakvu ima Dalić. Na kraju, Hrvatska je bila bolja samo u toj kategoriji, u posjedu lopte i možda u kornerima. Sve drugo otišlo je na stranu Austrije, iako su svjesni da nikada neće imati reprezentaciju jaku poput Hrvatske. To ne znači da nisu sposobni takvu momčad demolirati. Za razliku od Austrije, Hrvatska kao na traci rađa mlade igrače o kakvima ovdje mogu samo sanjati. Reći ću i to da se u omladinskim školama puno bolje radi u Hrvatskoj nego u Austriji, iako toga mnogi nisu svjesni. Ja sam siguran da je tako jer sam to vidio. Hrvatska već sada ima temelj za idućih 10 godina i tu nam Austrijanci nikada neće moći parirati"

Kako komentiraš ono što smo sinoć vidjeli od Hrvatske, a možda bi bilo bolje da nismo?

"Ovaj termin za utakmice Lige nacija je najgori ikad, ne sjećam da sam ikad prije vidio takav raspored, ali to je tema sama za sebe. Činjenica je da igrači trenutno u reprezentaciju dolaze umorni, sinoć su poraze doživjeli Francuzi i Belgijanci, a uzrok je dijelom zamor igrača. To nisu floskule ni opravdanja, već gole činjenice. Sada treba malo i zaštiti naše igrače, iscrpljeni su i moramo to razumjeti, ovo nije smak svijeta. Nisu svi Luka Modrić, on je vanzemaljac. Igrao je prije nekoliko dana finale Lige prvaka, osvojio peti naslov i unatoč svemu, nije htio ni čuti za opciju da se barem malo odmori. Skidam mu kapu i fali mi riječi da opišem ono što radi. Bez obzira na poraz, pristup s kojim Modrić ulazi u utakmicu i bori se kad gubi 0:3, nešto je što vrijedi više puta pogledati"

Je li izbornik Dalić mogao biti u boljem izdanju?

"Dalić kemija, puno rotira i još traži udarnih 11 te daje šansu gotovo svima. Kad izdiktira popis za Katar, nitko se neće imati pravo buniti. Mislim da Ligu nacija izbornik koristi kao pripremu za Katar i čini mi se da je već sinoć dobio neke važne odgovore. Sigurno nije sretan zbog rezultata, niti je igrače poslao na teren da prime tri komada, ali glavni cilj je da Hrvatska bude spremna za SP, te da u Katar dođe u najboljem izdanju. Vjerujem da Dalić na SP-u opet cilja na veći uspjeh, a hoće li uspjeti, ovisi po puno faktora"

Lukas, što je sinoć prelomilo utakmicu, zašto su Austrijanci bili nadmoćni protiv doprvaka svijeta?

"Hrvatska je krenula visokim presingom, obrana je stajala visoko, ali i Austrija je pritiskala visoko u našoj polovici i tu su osvajali lopte u neugodnoj zoni. To je za mene bilo veliko iznenađenje, mislio da će u tom dijelu Hrvatska imati bolja rješenja. Ali to je Ragnick, to je njegov stil. Austrija je trenutno u boljem trenutku, ima novog trenera koji je aktivirao i neke nove igrače, došla je svježa krv i to ih je pokrenulo. Ključni potez napravio je Ragnick kada je u 25. minuti promijenio formaciju i umjesto s trojicom zaigrao s četiri igrača u zadnjoj liniji. To je prelomilo utakmicu, Austrija je postala puno fleksibilnija i odmah se vidjelo da puno bolje reagiraju na igru koju je postavio Dalić. Hrvatska nije imala rješenje za to, iako je puno kvalitetnija reprezentacija. Ovo što se dogodilo sinoć jednostavno nije realno stanje, već iznimka. To ne znači da možemo tek tako prekrižiti reprezentaciju Austrije, to je momčad koja je stvarala probleme Italiji na Euru i odvela ih u produžetke. Postoji mišljenje da Austrijanci samo skijaju, ali to je glupost jer su u nogometu silno napredovali"

Jesu li igrači Hrvatske sinoć podcijenili Austriju?

"Ne, to nije bio problem. Igrači dolaze u reprezentaciju s odgovornošću, znaju da se danas ne prašta ni najmanje opuštanje i znaju koliko vrijedi dres koji oblače. Nitko ne želi ostati bez takve privilegije, u to budite sigurni. Austrija ima jako dobre igrače koji igraju u velikim klubovima, vidjeli ste Sabitzera koji je član Bayerna, koliko nam je samo problema stvorio. Njega ne smiješ pustiti da dođe do šuta, to je onda najčešće gol. Austrijanci su veliki radnici, takav su narod, sličan Nijemcima. Za mene njihova dobra igra nije iznenađenje, ali kad je Hrvatska prava, Austrija joj ne može parirati. Kad Hrvatska nije prava, svaka momčad na svijetu stvorit će joj probleme"

Jesi li vidio bilo što dobro u igri Hrvatske?

"Da, vidio sam Matea Kovačića s kapetanskom trakom i hvala Bogu da je konačno zagrizao i začepio usta kritičarima koji su govorili da nikad neće postati lider. Nema dileme da je on budućnost Hrvatske i kad Modrić objesi kopačke o klin, Kovačić će biti spreman preuzeti njegovo mjesto. Sinoć smo vidjeli da je spreman već sad. Vjerujem i da će se Nikola Vlašić vratiti na put uspjeha, nije zaboravio igrati nogomet niti je preko noći nestala njegova klasa,. potreban mu je samo kontinuitet. Treba stati iza njega, takvi su igrači rijetkost. Moram spomenuti još jednog igrača kojem trenutno nema premca u svijetu. Naravno, to je Marcelo Brozović, najbolji klasični zadnji veznjak svijeta. On je prava 'šestica', ima nevjerojatnu snagu i moć ponavljanja, a može trčati tri dana bez odmora. On je i moj igrački uzor. Bori se, traži loptu, ide naprijed i uživam ga gledati. Vidim da je neslomljiv u glavi, a danas moraš biti prgav, moraš biti pravi mangup, da ne kažem neki drugi izraz koji je malo neprimjeren, ha-ha. Takvi igrači izumiru i u modernom nogometu ih više nema puno"

Hrvatska već dugo traži napadača, a tu je Kramarić u specifičnoj situaciji jer nije klasični špic i to ne želi igrati. Kako se igrač treba postaviti u takvoj situaciji, kad mora odigrati poziciju na kojoj se ne vidi? Hrvatska osim Budimira nema pravog centarfora...

"Ima, ima, draga... Znam ti ja jednog u Hajduku, Marka Livaju. Zato me ne boli glava po tom pitanju, ha-ha. Ne bojim se ni za Hrvatsku, mi smo turnir ekipa, znamo da u kvalifikacija uvijek kaskamo i mučimo se, svega je tu bilo. Ali kad krene turnir, to je druga priča"

Sinoć si navijao za Hrvatsku, kako si se osjećao?

"Rođen sam u Austriji, ta zemlja mi je sve omogućila, ali kad te srce vuče, nema tu puno priče. Dok je trajalo Svjetsko prvenstvo u Rusiji nisam skidao hrvatski dres, samo sam ženi davao da ga pere da bih ga odmah navukao nazad. Imam i dres Mikija Rapaića iz Portugala, ljudi mi nude bogatstvo da ga prodam, ali nema teoretske šanse, taj dres ne bih dao nizašto na svijetu. Sreli smo se u Splitu nedavno, baš smo pričali o tome kako čovjek više nema nijedan svoj dres, ljudi su sve poskidali s njega. Miki je igračina, ali ima nešto posebno i u njegovoj jednostavnosti, on je lik iz naroda i zato ću ga uvijek obožavati"