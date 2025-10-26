Naši Portali
Josip Lukačević

Hajduk se oprostio od svoga bivšega igrača: 'Preminuo je prerano'

Josip Lukačević
Hajduk
VL
Autor
Vecernji.hr
26.10.2025.
u 16:45

"Od posljedica moždanog udara prerano preminuo je bivši nogometaš Hajduka Josip Lukačević. Rođen je u Orašju 3. studenoga 1983. godine. Nogometnu karijeru započeo je u Orašju iz kojega 2005. dolazi u Hajduk. Za Bijele je odigrao četiri prijateljske utakmice. HNK Hajduk ovim putem izražava duboku i iskrenu sućut obitelji i prijateljima našeg Josipa. Počivao u miru", napisao je Hajduk na Facebooku.

U petak je od posljedica moždanog udara, koji je doživio na nogometnom terenu, preminuo je 41-godišnji Josip Lukačević, bivši igrač Osijeka i Hajduka. Lukačević je u razdoblju od početka 2010. do kraja 2012. skupio ukupno 46 nastupa za bijelo-plave i pritom postigao 2 pogotka uz 5 asistencija.

Od svih njegovih utakmica za Osijek najčešće se prepričavala situacija iz uzvratne utakmice finala Kupa Hrvatske protiv Dinama iz svibnja 2012., kada je Lukačević u 87. minuti bio izvođač kaznenog udarca pri rezultatu 2:1, kojega mu je vratar plavih Ivan Kelava uspio obraniti.

Inače, igrao je najčešće na poziciji lijevog bočnog, a krasio ga je jak udarac i dobar centaršut, uz one ljudske osobine po čemu ga najviše pamtimo. U Gradski vrt je stigao iz vinkovačke Cibalije, a iz Osijeka je otišao u redove Lučkog. Prethodno se u karijeri probijao kroz Široki Brijeg, a iz Hrvatske je otišao u Rusiju gdje je nastupao za Luch Vladivostok, dok je četiri utakmice odigrao i za splitski Hajduk.

Josip je, inače, rodom iz Orašja, odakle se tužnim glasom javio njegov sugrađanin i legenda NK Osijek Bakir Beširević, priopćivši da je Lukačević preminuo u srijedu navečer, u vrijeme kada je imao trening s mlađim kategorijama kluba u kojem je bio angažiran. Za desetak dana, točnije 3. studenoga, trebao je proslavit tek 42. rođendan.

A danas se od njega oprostio i Hajduk.

