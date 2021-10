Hajduk se ne želi oglasiti, a HNS se njima ispričavao: Ovaj put će ih Torcida koštati puno više nego inače?

Hajduk je ove sezone nakon 11. kola Prve HNL (nastupio je u 10) već šesti put pred razmatranjem disciplinskog suca HNS-a Alana Klakočera zbog ponašanja svojih navijača. Nakon mnogih incidenata s pirotehnikom i skandiranjem Torcida je u ovom kolu možda i najteže prekršila Disciplinski pravilnik HNS-a. Tijekom gostovanja u Gradskom vrtu navijači Hajduka, njih nešto manje od tisuću, zapalili su između 20 i 30 pirotehničkih sredstava, ali puno teži prijestup je vrijeđanje trenera Osijeka Nenada Bjelice.

Kažnjeni u 28 od 41 kola

Podsjetimo, nakon što je utakmica završila, Bjelica je davao izjavu pred televizijskim kamerama pokraj terena na atletskoj stazi, a navijači splitskog kluba jasno su mu i glasno vikali “Bjelica, Srbine, čakija ti ne gine”. Na to je Bjelica poprilično bijesno reagirao i dobacio splitskim novinarima na drugoj tribini da je “pola Hrvat, pola Crnogorac”. Bez obzira na Bjeličin odgovor, neće to puno igrati ulogu u završnoj odluci disciplinskog suca.

Javili smo se ljudima iz splitskog kluba koji su nam rekli da Hajduk nema namjeru objavljivati nikakvo priopćenje niti se na bilo koji način obratiti javnosti povodom skandiranja njihovih navijača, što je u redu, ali u jednu ruku malo i neobično jer se predsjednik HNS-a Marijan Kustić ispričao Hajduku zbog snimki Ivana Bebeka koji, podsjetio, nije imao baš lijepe riječi za Hajduk, Split i tamošnji mentalitet.

Kad pogledamo najsličniji slučaj, bilo je to 23. 11. 2016. kad je Disciplinska komisija HNS-a kaznila Hajduk zbog pirotehničkih sredstava i skandiranja predsjedniku sudačke komisije Bruni Mariću prema već poznatoj šabloni: “Mariću, Srbine, čakija ti ne gine”. Istina je da je tada Disciplinska komisija imala drukčiji sastav, no situacija je gotovo preslikana pa se valja podsjetiti da je tada kazna za splitskog prvoligaša bila 30 tisuća kuna uz dodatnu kaznu zatvaranja sjeverne tribine na Poljudu za iduću domaću utakmicu Hajduka. Dakle, takva bi kazna mogla biti i ovaj put, no, zbog ponavljanja prijestupa, a zbog Torcide su se takve situacije događale gotovo konstantno u posljednje vrijeme, ta bi kazna mogla biti i puno veća.

Pogledajmo samo dva nedavna obrasca. U posljednje dvije kalendarske godine u HNL-u je ukupno odigrano samo 45 kola s prisutnim navijačima, naravno, zbog mjera namijenjenih suzbijanju pandemije koronavirusa. Od tih 45 kola u kojima su navijači smjeli biti prisutni, Hajduk je zbog neprimjerenog ponašanja Torcide kažnjen 28 puta, a kad ubrojimo da je klub četiri puta bio kažnjen igranjem pred praznim tribinama, konačni omjer kola u kojima je bio kažnjen u odnosu na ukupan broj kola pred navijačima je 28 od 41. Dakle, od tri odigrane utakmice Hajduk će za dvije morati plaćati kazne. Ukupno je klub s Poljuda u protekle dvije kalendarske godine morao platiti 803 tisuće kuna različitih kazni, što je u prosjeku 28,7 tisuća kuna po jednoj izrečenoj mjeri.

Ovaj još recentniji obrazac nije ništa bolji za Hajduk i Torcidu, dapače. Već smo istaknuli brojku od šest kazni u deset odigranih kola ove sezone (pet u devet službeno potvrđenih), a Hajduk je zbog neprimjerenog ponašanja svoje navijačke skupine već ove sezone morao platiti 172 tisuće kuna kazni.

Sjedalicama gađali policiju

Prva kazna bila je najblaža, kad su zbog pirotehnike protiv utakmice s Lokomotivom u Kranjčevićevoj kažnjeni sa 7 tisuća kuna, a tek je uslijedio veći kaos u Kranjčevićevoj. Na gostovanju kod Hrvatskog dragovoljca Torcida je, uz već standardnu pirotehniku, potrgala 40 sjedalica, a od toga je s njih osam gađala policijske službenike, za što je Hajduk kažnjen s 40 tisuća kuna. “Najveću nagradu sezone” Torcida je svojem klubu priuštila krajem kolovoza kad je uz povike sucu Franu Joviću “cigane, cigane” te već standardno korištenje pirotehnike disciplinski sudac HNS-a odlučio kazniti Hajduk sa 60 tisuća kuna. Gostovanje u Puli kod Istre također nije prošlo bez pirotehnike (15 tisuća kuna kazne), a u pretposljednjoj Hajdukovoj HNL utakmici, ovoj već famoznoj protiv Lokomotive na kojoj Ivan Bebek nije sudio kazneni udarac na Marku Livaji, kažnjeni su s 50 tisuća kuna zbog, pogađate, pirotehnike, ali i povika “Ubij, ubij Bebeka”.