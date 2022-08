Hajduk potvrdio dolazak novog stranog pojačanja vrijednog 4 milijuna eura!

Ono što se huškalo u Hajdučkim krugovima u proteklih deset dana sad je dobilo i svoju službenu potvrdu. Nigerijski reprezentativac Chidozie Awaziem (25) novi je igrač Hajduka, potvrdili su to iz kluba na svojoj platformi Hajduk Digital.

Foto: Backpagepix/PRESS ASSOCIATION Chidozie Awaziem of Nigeria walks out with the team during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Central African Republic and Nigeria held at the Omnisports Stadium in Ngaoundere, Cameroon on 10 October 2021 © Alain Guy Suffo/Sports Inc Photo: Backpagepix/PRESS ASSOCIATION

Nigerijac je u redove Hajduka stigao iz portugalskog prvoligaša Boaviste, a zanimljivo je da je riječ o drugoj Hajdukovoj ovoljetnoj stoperskoj akviziciji iz Portugala, nakon što je na posudbu iz Vitorije Guimaraes stigao hrvatski nogometaš Toni Borevković.

Na posudbu je stigao i Awaziem, a na četiri milijuna eura ga procjenjuje glavni izvor informacija s nogometnog tržišta, Transfermarkt. Treba istaknuti da Hajduk ima pravo na otkup njegovog ugovora nakon posudbe, a u tom slučaju Awaziem će ih koštati isto koliko se i procjenjuje njegova vrijednost.

Foto: Hajduk

- Znam da je Split prekrasan grad i da su navijači veoma strastveni te da vole nogomet. Volim i ja nogomet tako da smo u tome veoma slični. Došao sam u Split kako bi dao svoj maksimum i kako bi ispunili naše ciljeve - rekao je Awaziem.

- Chidozie je centralni branič koji stiže na jednogodišnju posudbu iz portugalske Boaviste. Radi se o igraču vrlo dobrih tehničkih i taktičkih te odličnih fizičkih karakteristika. U karijeri je igrao na najvišoj razini nogometa u nekim od najjačih europskih liga. Standardan je član reprezentacije Nigerije. Svojim će kvalitetama sigurno doprinijeti kvaliteti naše obrane, a momčadi će donijeti novu dimenziju. Apsolutno se uklapa u naš stil i model igre sagledavajući sve navedene karakteristike, uključujući i one psihološke. Od prvog kontakta s njim osjetili smo da je zainteresiran za dolazak u Hajduk jer je borba za trofeje ono što ga zanima i što mu je prioritet. Odbio je mnoge značajno unosnije ponude upravo zbog toga te time dokazao da se radi o karakternoj osobi kojoj je nogometni razvoj, želja za napredovanjem i igra na visokoj razini kvalitete ispred financija. Mišljenja sam da će kvalitetama koje posjeduje biti značajno pojačanje za našu momčad - ovako je novog stopera opisao sportski direktor Mindaugas Nikoličius.

Awaziem je kao 17-godišnjak iz svoje Nigerije došao u Porto, gdje je prošao posljednje stadije nogometne škole Porta za čiju je seniorsku momčad upisao 15 nastupa. Nakon toga je igrao u Nantesu, gdje je bio redovan u francuskoj Ligue 1, turski Rizerpor, španjolski Leganes te na kraju Boavistu koja ga je i otkupila od Porta za pet milijuna eura.

Foto: Hajduk

Prošlu sezonu je bio na posudbi u turskom Alanyasportu, a valja naglasiti da je bio standardan u svim klubovima u kojima je igrao te da za nigerijsku reprezentaciju pored poprilično dobre stoperske konkurencije ima upisanih 28 nastupa.

Također valja dodati da je Awaziem bio član reprezentacije Nigerije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, a njegova vrsta je otvorila svoj nastup na Mundijalu baš protiv Hrvatske u 2:0 pobjedi naših reprezentativaca.