Hajduk i dalje ovisi samo o Livaji! Rebić? U velikom je padu, Garcia je na sto muka...

Gattuso ovakav, Gattuso onakav, ali Talijan Gattuso kakav god bio – do sredine rujna 2024. imao je bolji učinak na klupi Hajduka od Urugvajca Gonzala Garcije do sredine rujna 2025. godine. Da, i Gattuso je poput Garcije s Hajdukom bio izletio u 3. pretkolu Konferencijske lige - on od Slovaka, a GG od Albanaca - ali Gattuso je nakon šest odigranih kola SuperSport HNL-a u prošloj sezoni imao 14 bodova (jednako koliko i Rijeka), bod više od Garcije, nije imao niti jedan poraz, a u 6. kolu senzacionalno je pobijedio Dinamo u Maksimiru s 1:0. Dapače, Gattuso je u hrvatskoj ligi imao na početku prvenstva 12 utakmica bez poraza, i onda je pao – a gdje drugdje nego u – Varaždinu. Protiv Nikole Šafarića.

Gonzalo Garcia zvani Recoba nakon šest kola već ima jedan poraz, ima dvije utakmice zaredom bez pobjede, s Rijekom 2:2 i s Varaždinom 0:2, a tek sada ga čeka najteži ispit – Dinamo na Poljudu. Netko zločest mogao bi nakon subotnjeg Hajdukovog posrtaja postaviti pitanje: zašto je Hajduk ovog ljeta doveo trenera iz šestoplasirane Istre 1961, a ne iz četvrtoplasiranog Varaždina?

Što se događa u Hajduku? Nisu napravili ništa! Jedan igrač bio je nevidljiv, drugi nemoćan... Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naravno da bi bilo nekorektno prema Garciji u ovoj fazi prvenstva konstatirati kako "hajdukovci već plaču za Gattusom" i kako je derbi s Dinamom Garcijin "biti ili ne biti", ali ne treba ni bježati od neugodne istine za Urugvajca – da Hajduk pod njegovim vodstvom ne izgleda nimalo obećavajuće. Jedino što Garcia može reći u svoju obranu je kako je "sve ovo tek početak procesa stvaranja nove momčad" i da mu za opipljive efekte treba vremena i strpljenja. Pa ako su cijelu sezonu trpjeli Gattusa, koji je neshvatlljivim kiksevima prokockao naslov prvaka, zašto ne bi trpjeli i mladog, ambicioznog Garciju i dopustili mu da dokaže kako je dostojan Hajdukove klupe? I zašto ne vjerovati da bi Hajduk baš protiv Dinama mogao senzacionalno proigrati, baš kao Gattusov u Maksimiru 13. rujna 2024. godine.

Najmanje su tri žarišne točke oko Hajdukovih izvedbi u prvih šest kola prvenstva: Marko Livaja, Ivica Ivušić i Ante Rebić. Krenimo od kapetana. Marko Livaja za svoju je izvedbu protiv Varaždina na Sofascoreu dobio ocjenu 6 (jedini slabije ocijenjen bio je Pukštas s 5.8) – nije ni prvi, ni zadnji put, ali je i potvrda onoga što je u Hajduku na djelu već petu godinu; bijeli još uvijek ovise isključivo o Livajinom raspoloženju. Evo, kojega to napadača Garcia može s klupe uvesti ako vječitom spasiocu Livaji – kojega može snaći i loš dan - ne ide? Rijeka primjerice ima Čopa, Jurića i Adu-Adjeija, Dinamo Belju, Kulenovića i Bakrara, a Hajduk – samo Livaju. Koji je u prvih šest kola prvenstva kod Gattusa na kontu imao pet pogodaka i tri dvije asistencije, a sada u četiri nastupa kod Garcije ima jedan pogodak i jednu asistenciju. Ali opet, tko zna – možda se u jednoj utakmici, baš u derbiju, sve okrene u Livajinu i Hajdukovu korist. Marko je protiv Dinama već postigao sedam pogodaka, od toga pet pogodaka koji su izravno donosili bodove.

Ivica Ivušić trebao je biti veliko Hajdukovo pojačanje ove sezone, nakon svih šokova koje je bijelima priredio vratar Ivan Lučić. Istina, Ivan je možda i nepravedno bio označen Pedrom – zbog kiksa u derbiju - budući da je u niz utakmica bio i Hajdukov junak. A sada, iza Ivušića su dva primljena pogotka iz mrtvog kuta, protiv Zire i protiv Varaždina – i narušeno samopouzdanje. A što Garciji preostaje nego hrvatskom reprezentativcu dati potporu i stati iza Ivušića? I pritom izabrati standardni stoperski par; u dvije prvenstvene utakmice činili su ga Mlačić i Šarlija, u tri Šarlija i Raci, a u jednoj Mlačić i Raci, a Hajduk je u šest kola primio pet pogodaka, odnosno čak 11 u ukupno 10 utakmica. Za usporedbu, kod Gattusa ih je u prošloj sezoni bio primio samo pet u prvih deset utakmica.

Na kraju, tu je naravno i upitnik iznad Ante Rebića, još jednog megapojačanja: treba li razorni Imoćanin početi derbi protiv Dinama i što se od njega može očekivati dugoročno? Nije naravno problem u činjenici što Rebić još nije dao gol za Hajduk u svoja četiri nastupa, odnosno 147 minuta na travnjaku, nego u tome što njegova silazna putanja traje već neko vrijeme; u prošloj sezoni za Lecce je zabio samo jedan gol u 28 nastupa, jednako toliko i za Bešiktaš u sezoni 2023./2024. u 23 nastupa. A u Hajduk je stigao oživjeti svoju karijeru, s velikim očekivanjima navijačkog puka, pa i svoga trenera. Koji je sada na sto muka.

Garcia zna što želi, ima jasnu ideju igre, ima i širinu kadra kakvu odavno nije imao niti jedan Hajdukov trener, a ni pomaci u Hajdukovoj izvedbi, ni bodovni učinak nisu na priželjkivanoj razini. Bijeli su u posljednja dva kola neočekivano prokockali pet bodova i već upalili alarme. A najteži suparnik im je upravo pred vratima. Na kraju spomenimo i kako Hajduk ima novu crnu mačku u SuperSport HNL-u. Bijeli, naime, sad već četiri utakmice zaredom ne znaju za pobjedu u Varaždinu, a ovo je bila četrnaesta utakmica u nizu u kojoj su Splićani primili prvi pogodak i nisu uspjeli preokrenuti ishod. Posljednji put preokret su režirali 21. rujna 2024. godine kada su 1:0 za Goricu pretvorili u svoju pobjedu 4:1.