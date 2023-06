Guardiola sada može ići u rasprave o najvećima kao što su Ferguson i Ancelotti

Nakon svoje prve tri sezone na trenerskoj sceni, u kojima je 2009. i 2011. godine osvojio dva naslova u Ligi prvaka s Barcelonom, jedan od najuspješnijih nogometnih trenera svih vremena Josep 'Pep' Guardiola je 12 godina čekao na svoj treći europski naslov, i konačno dočekao s Manchester Cityjem nakon 1:0 pobjede u finalu u Istanbulu protiv Intera.

S ovim trećim naslovom genijalni Španjolac se izjednačio na drugom mjestu vječne ljestvice Lige, odnosno Kupa prvaka, sa Zinedineom Zidaneom koji je sva tri naslova osvojio kao trener Real Madrida (2016., 2017. i 2018.) i Bobom Paisleyjem, koji je svoje naslove osvajao na klupi Liverpoola (1977., 1978. i 1981.). Na vrhu te vječne ljestvice je Talijan Carlo Ancelotti, koji je jedini kao trener naslov u Ligi prvaka osvajao četiri puta (2003. i 2007. s Milanom, 2014. i 2022. s Real Madridom).

Spomenuto čekanje od 12 godina, inače najdugotrajnije između dva osvojena naslova u povijesti Lige prvaka za jednog trenera, bilo je poprilično mukotrpno za Guardiolu u smislu validacije. Iako je generalno vladao domaćim nogometom od 2011. sve do ove 2023. s ukupno osvojenih 19 trofeja u domaćim natjecanjima, od čega tri ligaška naslova s Bayernom i pet s Manchester Cityjem.

Međutim, činjenica da je Guardiola bio trener najboljih i najmoćnijih klubova u tim ligama, a da je europski trofej iz godine u godinu izostajao, mnogima je dala povod za reći da Pep ipak nije toliko dobar, te stoga ova osvojena Liga prvaka sa Cityjem za njega ima posebnu draž.

U redove Bayerna je došao na ljeto 2013. godine, taman nakon što je Bayern osvojio trostruku krunu pod Juppom Heynckesom koji je nakon osvojene Lige prvaka praktički potjeran iz kluba da bi Pep mogao doći. Već je tu Guardiola bio u nezgodnoj i nezahvalnoj situaciji jer mu je, uz Bundesligu, odmah u prvoj sezoni i osvajanje Lige prvaka u navijačkim očima bilo 'pod mus', jer ako je Heynckes kao osvajač trostruke krune potjeran za Pepa, navijači su smatrali da bi Španjolac u najmanju ruku to trebao ponoviti, što je u sportskom smislu gotovo pa nerealno visok zahtjev.

To je stavilo poprilično puno pritiska na Pepa koji je, unatoč stopostotnom učinku u Bundesligi s tri naslova u tri sezone, nezadovoljan otišao iz Bayerna u City smatrajući da nije odradio sve što je trebao.

U Cityju se nastavila slična priča. U pet od svojih sedam sezona je osvojio domaće prvenstvo, dok je u Ligi prvaka pet puta bio blizu cilju. Tri puta je City zapinjao u četvrtfinalu Lige prvaka, a u posljednje dvije sezone jednom u polufinalu (lani protiv Real Madrida) te pretprošle godine u finalu protiv Chelseaja kad su izgubili 1:0.

I unatoč svim domaćim uspjesima i fantastičnoj igri momčadi, činjenica da je Pep ostajao bez europskog trofeja mu nije davala onu stopostotnu validaciju u očima mnogih koju je u subotu navečer dobio; nešto slično kao u slučaju Lionela Messija koji je dobio validaciju mnogih osvajanjem Svjetskog prvenstva s Argentinom.

Only Alex Ferguson (26) and Bob Paisley (13) have won more major titles with English clubs than Pep Guardiola (12). 26 - Alex Ferguson 13 - Bob Paisley 12 - Pep Guardiola 12 - George Ramsay 10 - Arsène Wenger pic.twitter.com/uxRHBGXt9o

Kad situaciju postavimo u nešto širi kontekst, omalovažavanja Pepovih trofeja i uspjeha zbog moći momčadi na papiru nisu u potpunosti utemeljena. Naime, otkako je Guardiola u klubu, Manchester City je po omjeru potrošenog i zarađenog na tržištu treći najveći potrošač (-667 mil. €), ispred njih su Chelsea (-805 mil. €) te prvoplasirani Manchester United (-905 mil. €), koji u tom periodu uopće nije bio konkurentan za naslove u Ligi prvaka. Dakle, United je u konačnici potrošio oko 250 milijuna eura više od Cityja otkako je Guardiola trener građana, a omjer u naslovima u tom periodu je 13:3 za City, od čega 5:0 u Premier ligi i, po novom, 1:0 u Ligi prvaka.

Poanta je da je bilo pregršt trenera u velikim klubovima sa skupim momčadima od kojih se najavljivalo puno, a na kraju su napravili znatno manje od onoga što je napravio Guardiolin City. Sjetimo se samo PSG-a koji u dva pokušaja s 'galaktičkom' trojkom Messi-Neymar-Mbappé nije uspio doći ni do finala, pa starijih generacija Realovih 'galacticosa' koji dugo tijekom kasnih 2000-tih nisu ušli u finale.

Soccer Football - Champions League Final - Manchester City v Inter Milan - Ataturk Olympic Stadium, Istanbul, Turkey - June 11, 2023 Manchester City manager Pep Guardiola shakes hands with UEFA president Aleksander Ceferin after winning the Champions League REUTERS/Molly Darlington Photo: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

Kad sve zbrojimo, Guardiola je i više nego zavrijedio reputaciju jednog od najboljih. Pogotovo kad priči dodamo da je osvojio trostruku krunu sa Cityjem, što je tek osmi put u povijesti europskog nogometa da se takvo što dogodilo. U Engleskoj je to dosad uspio učiniti samo gradski rival United, 1999. godine pod Sir Alexom Fergusonom. Ujedno je Pep postao jedini čovjek koji je u svojoj karijeri kao trener osvojio dvije trostruke krune; 2009. s Barcelonom i 2023. s Man. Cityjem.

Nakon ovog naslova, mnogi tvrde da se Pepova karijera može uspoređivati s karijerama velikana kao što su upravo Ferguson ili pak Ancelotti.

Pep Guardiola is the first coach ever to win the European treble on multiple occasions 🏆✨



Barcelona 2008-09 🏆🏆🏆🔵🔴



Manchester City 2022-23 🏆🏆🏆🔵✨



Pep’s making history. pic.twitter.com/hgnTxSkuLv