Dočekan uz ovacije: Kranjčar otkrio što mu je značio Hajduk

Niko Kranjčar vratio se u Split. Ovoga puta, doduše, na Gripe, na turniru Četiri kafića. Tribine su ga prilikom predstavljanja dočekale uz ovacije, što ga je podsjetilo na dane kada je nosio dres Hajduka.

- Hajduk me prihvatio u teškom trenutku, a navijači u periodu kada mi je bila potrebna dodatna afirmacija. Onda sam govorio da je to bila luka mira kada je bilo najteže - evocirao je Kranjčar uspomene na dane dok je nosio 'bili dres', pa nastavio:

- Svi su znali da sam dinamovac i da ću to uvijek biti, da mi je bilo teško prijeći iz Dinama u Hajduk, ali način na koji su me ljudi dočekali i pružali mi podršku, to će uvijek će ostati u sjećanju - prenosi riječi nekadašnjeg hrvatskog reprezentativca Dalmatinski portal.

Progovorio je Niko poneku riječ i o aktualnoj situaciji na Poljudu.

- Jedna velika žal, Hajduk zaslužuje puno više. Nadam se da će se Hajduk dignuti na razinu koju zaslužuje. Kako za dobrobit kluba, tako i hrvatskog nogometa. Hajduk ne zaslužuje šesto mjesto, nešto nije posloženo kako treba. Ljudi u ovom gradu, ljudi koji vole klub, vrijeme je da se spoje i da svi zajedno gledaju interes Hajduka, a ne svoj vlastiti.