Grčka pobjedom protiv Ukrajine zasjela na vrh hrvatske skupine

Grčka muška košarkaška reprezentacija osigurala je prvo mjesto u skupini C EuroBasketa, u kojoj igra i Hrvatska, zahvaljujući 99-79 (23-20, 16-26, 32-11, 28-22) pobjedi protiv Ukrajine u susretu 4. kola.

Konačni rezultat ne odaje pravu sliku utakmice jer su Ukrajinci na poluvremenu vodili sa 46-39, a i dobro su otvorili nastavak sve dok stvari u svoje ruke nije preuzeo Giannis Antetokounmpo i poveo Grčku u seriju 20-3 za samo šest minuta kojom je kontrola rezultata prešla na grčku stranu.

U četvrtoj četvrtini razlika je rasla i na najveći 22 razlike.

Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS Basketball - EuroBasket Championship - Group C - Greece v Ukraine - Mediolanum Forum, Assago, Italy - September 6, 2022 Greece's Giannis Antetokounmpo in action with Ukraine's Dmytro Skapintsev REUTERS/Alessandro Garofalo Photo: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Giannis je utakmicu okončao sa 41 košem i 9 skokova, dok su Svjatoslav Mihajluk i Issuf Sanon ubacili po 16 za Ukrajinu.

Grčka je na čelu skupine s omjerom pobjeda i poraza 4-0, dok je Ukrajina druga sa 3-1.

Od 21 sat igraju Hrvatska i Italija, prije tog susreta Hrvatska je na 2-1, a Italija na 1-2.

Na dnu su Estonija sa 1-3 i Velika Britanija sa 0-4.