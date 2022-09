Grci još jednom zaustavili Hrvate, promašili smo brojne prilike

Hrvatska juniorska vaterpolska reprezentacija nije se uspjela umiješati u borbu za medalje na EP-u za igrače do 19 godina u Podgorici. U četvrtfinalnom dvoboju izabranici Mile Smodlake poraženi su od Grčke sa 7:8 (0:1, 3:3, 2:0, 2:4), pa će tako razigravati za plasman od petog do osmog mjesta.

Naši su juniori dugo imali problema oko toga kako otključati grčku bravu, ali nakon što je Burburan u devetoj minuti izjednačio na 1:1, stvari su se okrenuli nabolje. Stizali smo grčko vodstvo od pogotka razlike, a prestigli smo ih prvi put pri kraju treće četvrtine kad nas je Zvono doveo u prvo vodstvo s 5:4. No, niti mi nismo uspjeli stići do dva pogotka razlike, u izjednačenom dvoboju učinili su to Grci 43 sekunde prije kraja utakmice, poveli su s 8:6 i to je bio kraj. Zvono je svojim drugim pogotkom samo ublažio naš poraz.

Preostale pogotke za Hrvatsku postigli su: Burđelez, Ljepava, Bušić, Burburan i Radić.

Naši igrači imali su slab učinak u napadu s igračem više (7-2), a Burburan je zapucao i peterac.

U razigravanju za poredak od 5. do 8. mjesta mladi će Hrvati danas igrati s poraženim iz dvoboja Crna Gora - Španjolska.