Grad Zagreb nam je smanjio budžet za dvadeset milijuna kuna, to je ubijanje sporta

Skupština Sportskog saveza grada Zagreba usvojila je raspored plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2022. godine. Ukupan budžet za ovu godinu je 115 milijuna kuna, dakle 20 milijuna manje nego što je bilo u 2021. godini. Za taj prijedlog glasalo je 88 prisutnih delegata, od ukupno 98, a tek je Josip Tus, ispred Društva za sport i rekreaciju grada Zagreba, bio protiv.

Bez drugog izbora

- Nismo imali drugog zbora nego da prihvatio ovako veliko smanjenje. Nadam se da ćemo tih 20 milijuna "vratiti" u pogon kroz rebalans, a da ćemo se 2023. godine vratiti na one brojke koje smo imali prije početka pandemije kada je Sportski savez grada Zagreba raspolagao s čak 161 milijuna kuna,. Dakle, u tri godine ostali smo bez 50 milijuna, a to nije mali novac – rekao je Vjekoslav Šafranić, predsjednik Sportskog saveza grada Zagreba.

Ovakvo smanjenje troškova sigurno će pogoditi sport u Zagrebu.

- Ovo je "ubijanje" sporta. Grad Zagreb daje jako puno kvalitetnih sportaša, a imamo puno manji budžet od Osijeka ili Rijeke, dok smo tu negdje sa Splitom. Radimo na tome da u što skorije vrijeme povećamo ta sredstva. Mi smo ove godine imali razne zahtjeve od čak 429 klubova u vrijednosti koja je 122 milijuna kuna veća od našeg budžeta. Nažalost, morali smo srezati jako puno troškova, a moram se pohvaliti da smo i sami nešto uštedjeli. Točnije, uštedjeli smo do sada blizu četiri milijuna kuna – naglasio je Šafranić.

Podržava li Vas gradonačelnik Tomašević?

- Bili smo zajedno na promociji knjige Velimira Zajeca. Dobro je upoznat sa situacijom i on je optimističan što se tiče povećanja sredstava u bližoj budućnosti. Ono što me malo brine su loši međuljudski odnosi. Dok se to ne popravi ne možemo ići naprijed. Moramo što hitnije odvojiti nerad od rada. Moramo se držali one krilatice – red, rad i disciplina. Nakon ove Skupštine odmah krećemo u novu reviziju, bit će tu dosta promjena – zaključio je Šafranić.

Najviše za treninge

Tomislav Stojak, glavni tajnik SSGZ-a, istaknuo je:

– Moglo je biti i puno gore od ovih 115 milijuna kuna. Pokušali smo zadržati plaće trenerima i glavnim tajnicima Saveza. To je bio prioritet. I da se nije usvojio ovaj prijedlog mislim da bi to bila katastrofa. Morali bi uključiti "hladan pogon" a to nikako ne bi bilo dobro – rekao je Stojak.

Od 115 milijuna kuna najveća stavka odlazi na treninge i natjecanje sportaša – 65.175,547 milijuna kuna. Na drugom mjestu je programsko korištenje sportskih objekata (21.270,616 milijuna kuna), te klubovi momčadskih sportova, nositelji kvalitete (15.424,837 milijuna kuna).

