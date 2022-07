Grad Vukovar talentiranog sportaša i osvajača brojnih medalja nagradio - poklon bonom od 300 kuna

Njegovo ime je Nikola Todorović (17) i on dolazi iz Vukovara. Radi se o mladom dizaču utega koji je višestruki rekorder Hrvatske i među najboljima u svojoj kategoriji i u svome uzrastu na svijetu.

Ukoliko se njegova karijera bude razvijala u pravome smjeru i zaobiđu ga ozljede za bekoliko godina Nikola će Vukovar i Hrvatsku predstavljati na euorpskim i svjetskim prvenstvima pa i Olimpijskim igrama. Dokazao je to i na nedavnom Svjetskom prvenstvu u Meksiku kada mu je za jedan kilogram izmakla brončana medalja i to na natjecanju na koje, jer Savez nije imao novaca, nije mogao putovati Milan Kordić, inače njegov trener iz Vukovara. Tada sam na svome Facebook profilu napisao status o tome na koji se, izeđu ostalih, javio i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava riječima:

- Nikoli i treneru na ostvarenom rezultatu ali i tebi na objavi! Izvedba za odličan, logistika očito za nedovoljan, lokalno ćemo se potruditi ispraviti dojam -

Reagirao je odmah i predsjednik Hrvatskih suverenista i saborski zatsupnik, inače Vukovarac, Marijan Pavliček, koji je cijelu tu objavu pročitao u Hrvatskom saboru. Nekoliko tjedana poslije Nikola je uvjerljivo osvojio zlatnu medalju na Kupu Europske unije koje je održano u Španjolskoj.

Penava čestitao mladom sportašu, obećao potporu, pa dao bon od 300 kuna...

A, onda par dana kasnije još veći šok. Nikolu i njegovog trenera Kordića u utorak je primio gradonačelnik Vukovara Ivan Penava i njegov zamjenik Filiš Sušac. Bila je to prilika za malo razgovora o dosadašnjim natjecanjima, planovima i slično.

-Čast i zadovoljstvo nam je ugostiti Klub dizača utega „Vukovar“ koji naš grad nerijetko obogaćuje sjajnim sportskim rezultatima. Grad Vukovar u okviru svojih financijskih sredstava, kao i do sada, nastaviti će podupirati rad kluba te mu pružati maksimalnu podršku.

Drago mi je da nakon dugo vremena ovaj klub ima kvalitetne uvjete za rad, a što se ogleda u izvrsnim rezultatima. Vukovar se zaista može ponositi mladim i uspješnim sportašima poput Nikole kojemu želim još puno sportskog uspjeha i sreće! - rekao je tom prilikom Penava.

Foto: Klub dizača utega Vukovar

Međutim, nekoliko sati kasnije uslijedio je pravi šok. Naime, tada se saznalo da je povodom ostvarenih rezultata Nikola od Grada Vukovara, čije ime pronosi širom svijeta, dobio kao nagradu poklon bon u vrijednosti od 300 kuna!!! Informacija o tome brzinom svijetlosti se proširila ne samo Vukovarom nego i cijelom Hrvatskom.

"Očigledno ne razumije materiju jer da razumije znao bi kolike su potrebe jednog mladog sportaša"

Jučer i danas po društvenim mrežama može se pronaći na stotine statusa u kojima se prozivaju Grad Vukovar i Penava povodom ove "nagrade" koju se naziva i ponižavanjem. Većina je mišljenja da je bolje da Penava Nikoli nije dao nikakvu "nagradu" nego ovih 300 kuna koje su u najmanju ruku smiješne kao i da je jučerašnje primanje iskorišteno samo za slikanje. Ponovno sam o toj "nagradi" napisao status Facebooku na koji je ova put regirao gradski pročelnik za sport Darko Dimić:

-Upravo na današnjem sastanku bilo je riječi o financiranju kluba pa sukladno tome dostavljam podatke, s obzirom da bi Vaša objava mogla pogrešno navesti čitatelje da pomisle kako je Grad Vukovar u godinu dana izdvojio svega 300 kuna za klub. U 2021. godini Grad Vukovar je izdvojio 105.530,82 kune za klub, a što uključuje financiranje redovnog djelovanja, sufinanciranje trenera, liječničke preglede, korištenje prostora za vježbanje, organizacije manifestacija, sportske stipendije te opremu Nikoli Todoroviću za Svjetsko prvenstvo. U 2022. godini za klub je osigurano 92.500,70 kuna, a što uz gore navedene stavke uključuje i suplemente u prehrani za Nikolu Todorovića. Osim toga, u RH ima ukupno 9 klubova dizača utega, a Grad Vukovar je drugi prema iznosu sredstava kojima financira naš klub – napisao je Dimić.

"Grad Vukovar nema desetine takvih sportaša"

Međutim, pročelnik očigledno ne razumije materiju jer da razumije znao bi kolike su potrebe jednog mladog sportaša, koji se još razvija, i pred kojim je svijetla budućnost. Dizanje utega kao sport nije toliko zanimljiv sponzorima pa su mladi i talentirani sportaši prepušteni roditeljima i njihovom financiranju. Drugim riječima Grad Vukovar je za sportske potrebe Nikole, a još više bi mu pomogla nekakva stipendija koju bi mogao iskoristiti za kupovinu opreme, tenisica, suplemenata u ishrani i slično. Da su Dimić i njegov odjel pravi oni bi znali i broj tenisica koje Nikola nosi, koji broj odjeće nosi i slično kako bi ga počastili s nekakavom trenerkom i opremom na kojoj bi bio grb Grada Vukovara.

Foto: Klub dizača utega Vukovar

Umjesto toga nagradili su ga s 300 kuna s kojima ne može ništa. Uz to treba znati i kako Vukovar nema na desetine takvih talentiranih sportaša nego ih je svega nekoliko o kojima bi Grad trebao posebno brinuti. Umjesto toga izgleda kako nadležni ne razumiju i ne znaju što je to amaterski sport, a što je to vrhunski sport gdje se trenira svaki dan i po dva puta i kakve su potrebe sportaša. Isto tako ovo se može protumačiti i kao svojevrsna poruka mladima i kako se gleda i vrednuje njihov trud.

Što je najgore sve bi to prošlo kao da se ništa nije dogodilo da objava o nagradi od 300 kuna nije podijeljena na Facebooku poslije čega je krenula lavina. U isto vrijeme Nikola skromno poručuje kako u ničemu nije problem i da će doći sve na svoje mjesto. Kako god Nikola će i ovo nekako preživjeti jer se već javljaju neki koji bi ga htjeli pravično nagraditi dok su Penava i Grad Vukovar sebi zabili rijetko viđen autogol.