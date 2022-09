Gojun: Utakmica protiv Danaca baš je po mjeri na otvaranju sezone

Rukometaši PPD Zagreba u srijedu (Arena Zagreb u 20.45 sati) igraju prvu utakmicu ovogodišnjeg izdanja Lige prvaka. Prvi gost bit će im danski GOG Gudme koji je lani igrao Europsku ligu, a Našičani su ga izbacili u četvrtfinalu.

Oni nemaju iskustva u LP-u

Zagrebaši su europski rekorderi s čak 29 nastupa dosad u najtrofejnijem klupskom natjecanju Europe, a ove će sezone tražiti plasman među najboljih 16 momčadi nakon što u posljednje dvije sezone nisu uspjeli proći skupinu. Lani su "plinari" osvojili osam bodova i nedostajao im je samo bod za plasman u osminu finala.

– Novu sezonu otvaramo protiv prvaka Danske. Riječ je o izuzetno jakoj ligi, a naš je suparnik u srijedu u samoj završnici pobijedio superjaki Aalborg. S druge strane, mislim da je riječ o momčadi koja pruža mogućnost mojoj momčadi da ostvari pozitivan rezultat. Moramo dati sve od sebe, pokazati se u najboljem svjetlu. Pripreme za taj susret još uvijek traju, i u smislu treninga i videoanalize. Oni nemaju iskustvo igranja u Ligi prvaka, a djelomično su se i promijenili u odnosu na lani. Vidimo svoju priliku i vjerujemo da možemo doći do pozitivnog rezultata. Eventualna pobjeda ili bod značili bi nam mnogo što se tiče samopouzdanja pred nastavak Lige prvaka i razmišljamo isključivo u tom pravcu – rekao je Ivica Obrvan, trener PPD Zagreba.

Nakon odlaska Davida Mandića u njemački Melsungen, novi kapetan PPD Zagreba postao je Jakov Gojun, specijalist za obranu.

– GOG nam je suparnik po mjeri, ali moramo biti na oprezu. Pogledamo li prošlogodišnje rezultate, oni su vrlo zanimljivi. Mi, primjerice, s Aalborgom nismo imali šanse, a oni su ih pobijedili. S druge strane, oni nisu imali šanse s Našicama, a mi smo ih pobijedili. Mislim da nam je ovo utakmica po mjeri za otvaranje sezone i velika nam je želja uzeti ta prva dva boda. Što se tiče njihova stila igre, on je tipično skandinavski s puno trke, a to znači da se i mi moramo brzo vraćati. Opet, što se nas samih tiče, mislim da se možemo nositi sa svima ako smo fokusirani u prvom redu na obranu. To smo pokazali protiv Veszprema, kao i lani protiv Kiela, Montpelliera ili Szegeda koje smo pobijedili i to nam je putokaz za to što i kako dalje. Bilo bi lijepo da se Arena napuni, da nas ljudi podrže i da mi sebe nagradimo s dva osvojena boda – rekao je Gojun.

Samo jednom protiv GOG-a

PPD Zagreb je u Ligi prvaka samo jednom igrao protiv GOG Gudmea. Bilo je to davne 1996. godine. U Zagrebu je bilo 26:21, a u gostima 21:21. Inače, zagrebaši su u povijesti igranja u Ligi prvaka više puta igrali protiv danskih momčadi. Za sada imaju pozitivni skor protiv GOG Gudmea, Skjerna, Handbolda, s Koldingom imaju dvije pobjede i dva poraza, dok jedini negativni skor imaju protiv Aalborga – jedna pobjeda i tri poraza. Zanimljivo je da su Kolding izbacili jednom u osmini finala, a jednom u polufinalu kada su 1992. godine i osvojili Ligu prvaka. Što se tiče danskih klubova u Ligi prvaka, još nemaju pobjednika, ali Kopenhagen i Aalborg bili su treći 2012. i 2021. godine.

Kad je riječ o rosteru GOG Gudmea, od stranaca imaju Šveđane (Thulin i Tollbring), Slovenca (Cehte), Norvežanina (Jakobsen) te jednog igrača iz Farskih Otoka (Gaini).