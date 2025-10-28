Francuski div u godinu dana zaradio iznos koji Hrvatska uložila u 12 borbenih zrakoplova!

„Paris Saint-Germain je završio financijsku godinu 2024.-2025. s rekordnim prihodom od 837 milijuna eura. Za sezonu 2024.-2025., Paris Saint-Germain je povećao svoje komercijalne prihode na 367 milijuna eura, a prihode od utakmica na 175 milijuna eura. Sveukupno, od 2011. godine kada je katarski investitor preuzeo upravljanje, promet kluba se puta povećao devet puta, s 99 milijuna eura na 837 milijuna eura - stoji u priopćenju kojeg je francuski klub objavio danas.

Usporedbe radi, nešto malo više novca, oko milijardu eura, uložila je Hrvatska u kupnju 12 borbenih zrakoplova!

Rashodi, koji su nekada iznosili više od 111% prihoda, sada su manji od 65%, što odražava održivu i odgovornu financijsku strategiju te šalje pozitivan signal francuskim i europskim regulatornim tijelima, naglašavaju u klubu.

Brojke obuhvaćaju muške i ženske nogometne momčadi, kao i rukometne i judo momčadi. Za usporedbu, prihod za sezonu 2023.-24. iznosio je 806 milijuna eura, što je treći najveći prihod u europskom nogometu.

Momčad PSG-a osvojila je domaću dvostruku krunu i prvi put Ligu prvaka pobijedivši Inter 5:0 u finalu, priuštivši katarskom investitoru kluba QSI trofej koji su priželjkivali nakon što su preuzeli klub u lipnju 2011. godine.

Forbes je u svibnju procijenio vrijednost kluba na 3,9 milijardi eura, što ga je smjestilo na sedmo mjesto među najvrjednijim nogometnim momčadima na svijetu. Real Madrid predvodio je popis najvrjednijih klubova s 5,7 milijardi eura, a slijede Manchester United (5,6 milijardi eura) i španjolski prvak Barcelona (4,8 milijardi eura).