Francis Ngannou obranio UFC titulu teške kategorije na način kakav apsolutno nitko nije očekivao

Dugo očekivana glavna borba UFC 270 priredbe krenula je onako kako su mnogi očekivali. Taktiziranje s obje strane, gdje je Ngannou imao onaj agresivniji korak, no već nakon dvadesetak sekundi vidimo ulazak Ganea u rušenje, ali bez efekta. Došlo je do kratkog klinča, bez ikakve akcije i brzog povratka na sredinu.

Nakon otprilike dvije minute vidjeli smo prvi ozbiljan napad "Predatora", no udarci su završili u bloku. Gane sredinom runde pogađa kružni udarac nogom u tijelo, što je ostao njegov jedini spomena vrijedan napad u prvoj rundi. Do kraja smo vidjeli novu izmjenu neuspjelih napada Ngannoua i klinčeva bez previše akcije. Dojam je da je Ngannou napravio više, ali da se više i potrošio.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS Jan 22, 2022; Anaheim, California, USA; Francis Ngannou (red gloves) competes against Ciryl Gane (blue gloves) during UFC 270 at Honda Center. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports Photo: Gary A. Vasquez/REUTERS

U drugoj rundi osjetio je Gane distancu i krenuo kontrolirati borbu pojedinačnim direktima iz kojih je brzo izlazio. Do sredine runde to je bilo sve, a onda dolazi do malo više akcije. Kad su u pitanju ovakvi momci, već i samo mahanje snažnim udarcima, čak i bez pogodaka može donijeti neko uzbuđenje, a to je ovdje na trenutke bio slučaj.

Gane se opustio i jako se dobro kretao paralelno uz ogradu kaveza, bez pružanja svom protivniku ikakvih prilika za napaviti nešto konkretno. Druga runda završila je tako bez ičega konkretnog, a zvižduci iz publike puno su toga rekli o borbi. No, Gane je radio ono što su svi vjerovali da i treba za doći do pobjede u ovoj borbi i neupitno je uzeo rundu.

Prva minuta treće runde jednaka je kao sve do tada, a onda eksplozija Ngannoua. Ulazak u klinč i fantastično rušenje te dolazak u gornju poziciju. Radio je Ngannou na dolasku u "mount" poziciju, a to dovodi do toga da mu Gane u jednom trenutku daje leđa. Uspio se ipak kroz udarce izvuči Gane i vratiti na noge, još uvijek podosta uzdrman. Kroz klinč se oporavio i vratio u borbu, da bi minutu i pol prije kraja runde došlo do izlaska iz klinča i vraćanja na sredinu. Pola minute prije kraja došao je Ngannou do novog rušenja i potvrde runde u svoju korist.

Pasivnije prve dvije minute četvrte dionice, a onda novi klinč i još jedno rušenje Ngannoua. U pokušaju Cirylovog ustajanja dolazi do novog rušenja i dominantne pozicije za Kamerunca. Ovog puta je odabrao kontrolu, sve do dvadesetak sekundi prije kraja, kad je pogodio nekoliko udaraca s ciljem da potvrdi još jednu rundu.

Odmah od početka pete runde Gane je agresivniji. Nema više defenzivnog kretanja nego sad Francuz traži sredinu. U trenucima kad se očekivao boksački nalet, sjajan potez Ganea i sad on dolazi do rušenja, a odmah i gornje pozicije. No, pred istek druge minuta fantastičan potez Ngannoua kojim skida Ganea za sebe i okreče situaciju došavši ponovno u gornju poziciju. I onda dva puta sjajan potez s druge strane, hvatanjem noge u polugu, no nije uspio Gane istu dovoljnu okrenuti da bi Francisa prisilio na tapkanje. Dvije minute prije kraja ponovno je Ngannou u sjajnoj poziciji te taktički odabire istu zadržati, uz dovoljno odrađivanja posla da ih Herb Dean ne bi podigao na noge.

Sudačka odluka glasila je dva puta 48:47 i jednom 49:46 u korist Ngannoua, koji je tako pobijedio načinom na koji uistinu nitko nije očekivao, ali je potvrdio kako je i dalje sposoban napredovati te iznenaditi i na kraju dobiti borbu na ovakav način. Sjajna izvedba Predatora, zasluženog UFC prvaka, piše Fight Site.

U sunaslovnoj borbi priredbe, Deiveson Figueiredo vratio je pojas prvaka muha kategorije pobjedom nad Brandonom Morenom u još jednoj sjajnoj borbi dva najbolja borca muha kategorije.

