FOTO Svi bruje o ovom potezu Kalinića: Mnoge je razljutio

U zaostaloj utakmici 9. kola Prve HNL Hajduk je na Poljudu svladao Dinamo sa 1-0 (0-0). Strijelac jedinog gola bio je Nikola Kalinić u 63. minuti. Ovom pobjedom treći Hajduk je stigao na 62 boda, četiri manje od vodećeg Dinama, a dva manje od drugog Osijeka.

Do kraja prvenstva ostalo je još pet kola, a Dinamo očekuju još dva derbija, oba u Zagrebu, u 34. kolu će ugostiti Osijek, a u posljednjem, 36. kolu Hajduk.

Probudilo je to opet nadu Hajduka u osvajanje prvenstva, a ona se i ne čini pretjerano nerealnom.

Puno je ova pobjeda značila Hajduku, treneru, igračima, navijačima... Pokazao je to i Nikola Kalinić nakon pogotka, ali na jedan ružan način. Naime, on je bezobrazno gestikulirao prema Boysima na gostujućoj tribini. Sa sigurne udaljenosti pokazao je kako je 'hrabar', a samo je njegova sreća što Boysi nisu konkretno reagirali na to.

Tenzije su bile visoke, napetost je rasla. Samo je bilo pitanje što će se dogoditi, ali srećom sve je prošlo mirno. Mirno po Kalinića. Po Dinamo baš i ne. Uslijedili su tektonski poremećaji...

