FOTO Torcida poslala poruku podrške Boysima. Ostatak Poljuda zviždao i skandirao uvrede

MARIO MALOČA

Vodio je Hajduk kao kapetan dok se otac borio za život: 'Čujem da je jako realan dolazak Perišića'

Ne postoji puno igrača koji su u stanju nakon najtežih životnih situacija, poput obiteljske tragedije koju je prošle sezone doživio Marko Livaja, istrčati na teren i biti fokusirani nogometnu utakmicu. U Hajdukovoj novijoj povijesti napravio je to i Mario Maloča, bivši Hajdukov kapetan – dok mu se otac borio za život, on je odlučio zaigrati protiv Cibalije, a kraju utakmice sprintao je do supruge na tribinu kako bi saznao ishod.