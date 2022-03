VOĐA

FOTO Prepoznajete li ga? Slavonce vodi do neviđenog preporoda, a obožavaju ga tisuće ljudi

Bjelica je bio akter i početka i kraja ove nogometne romantičarske balade. Nastupio je u prvom Osijekovom susretu, a sada je vodio klub iz svog rodnog grada do spektakularne pobjede i ne namjerava stati, iako - oprezno. Niti jednom nije skočio pred rudo pa sam najavio Osijek kao favorita za naslov, dozvolio je da to pokažu rezultati, a Slavonci i Kohorta su to itekako prepoznali