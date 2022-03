FOTO Ovako će izgledati službena lopta za Svjetsko prvenstvo u Kataru

Njemački proizvođač sportske opreme Adidas je predstavio "Al Rihlu", službenu loptu za Svjetsko prvenstvo u Kataru, objavljeno je na službenim stranicama Fife.

To je 14. uzastopna lopta koju je Adidas izradio za svjetsko nogometno prvenstvo i dizajnirana je da izdrži najveće brzine igre, budući da leti brže od bilo koje lopte u povijesti turnira.

- Ovo je zadivljujuća, održiva i visokokvalitetna službena lopta iz Adidasa u kojoj će uživati ​​zvijezde na vrhuncu karijere koje nastupaju na najvećoj svjetskoj pozornici u Kataru, kao i obični igrači posvuda - rekao je Jean-François Pathy, Fifin direktor marketinga.

