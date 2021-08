FOTO Pogledajte kako Novak i Jelena izmjenjuju nježnosti na plaži u mokrom zagrljaju

Nakon završetka njegovog natjecanja na Olimpijskim igrama u Tokiju, Novak Đoković uživa u zagrljaju svoje drage Jelene.

Prvi reket svijeta u zagrljaju svoje supruge puni baterije za posljednji Grand slam u sezoni - US Open.

Jelena nije otkrivala pretjerane detalje o tome gdje se nalaze, tko ih je fotografirao niti nešto drugo.

U komentarima se javilo puno obožavatelja koji su im poručili da je njihova ljubav predivna i da su sladak par.

Na Instagramu se tek nedavno oglasio i sam Novak. On se zbog iscrpljenosti povukao tik pred meč mješovitih parova za broncu nakon što je istoga dana u singlu izgubio baš u borbi za brončano odličje.



- Velika je čast bila predstavljati Srbiju na OI. Žao mi je što se ono posebno iskustvo nije završilo s jednom od medalja za mene, ali me to čini još motiviranijim da nastavim s radom i da se vratim još jači u Pariz za tri godine. Svu sreću želim našim sportašima koji nastavljaju borbu za medalju! Navijamo za Srbiju - napisao je Novak na Instagramu.