FOTO Poznati Srbin izašao iz bolnice, njegova supruga ganula sve jednom rečenicom

Srpski trener Siniša Mihajlović, inače šef struke taijanske Bologne, izašao je iz bolnice gdje je bio hospitaliziran 29. ožujka. Naime, Mihajloviću se opet pojavila leukemija koju je već jednom pobijedio.

Liječenje je završeno, a za sada nalazi pokazuju dobre rezultate. Kako prenose talijanski mediji, Siniša je već na putu za Rim kako bi nekoliko dana proveo s obitelji. Nakon toga se Mihajlović vraća u Bolognu kako bi preuzeo momčad.

Sinisa Mihajlovic was today discharged from Sant'Orsola Hospital and is in good condition.



