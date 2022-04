VIDEO Neviđen kiks: Perišić dodao svom golmanu, a on loptu poslao u vlastitu mrežu

U zaostalim utakmicama 20. kola Serie A nogometaši Intera poraženi su na gostovanju u Bologni sa 2-1 i tako su ostali na drugom mjestu ljestvice s dva boda zaostatka iza vodećeg Milana, a u Bergamu je Atalanta dohvatila zaostatak od dva pogotka protiv Torina u dvoboju koji je završio 4-4.

Za Inter utakmica u Bologni nije mogla početi bolje, jer je u 3. minuti hrvatski reprezentativac sjajnim, razornim i preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio mrežu domaće momčadi za vodstvo. No, to je ostao jedini udarac koji domaći vratar Skorupski nije uspio zaustaviti. Bologna je izjednačila u 28. minuti, kad je Marko Arnautović nadskočio svog čuvara i glavom pogodio za 1-1. Pobjedu Bologni u 82. minuti donio je vratar Intera kojemu je Perišić dodao loptu, a on ju je okrenuo u vlastitu mrežu. Sansone je samo potvrdio stvar.

Video tog trenutka pogledajte OVDJE.

Ivan Perišić i Marcelo Brozović odigrali su cijelu utakmicu za Inter koji je imao 26 udaraca, od toga sedam unutar okvira, ali samo je jedan završio u mreži. Kod domaćih od pet udaraca dva su rezultirala pogocima.

>> Promocija knjige Velimira Zajeca: