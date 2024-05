FOTO Dinamove zvijezde uoči finala Kupa stale pred kamere: 'Ogiwara je Balkanac iz Tokija'

Nakon što su u 34. kolu Hrvatske nogometne lige protiv Osijeka (1:0) osigurali obranu naslova prvaka, pred Dinamom je još jedan zadatak. Plavi će pokušati doći do dvostruke krune osvajanjem Hrvatskog nogometnog kupa, a na putu im stoji glavni ovosezonski konkurent, uvijek izazovna Rijeka pod vodstvom Željka Sopića. Obzirom na promjenu pravila, ove će se sezone igrati dvije finalne utakmice . Prva je u srijedu, 15. svibnja na Maksimiru, a druga se igra 22. svibnja na Rujevici. Uoči prvog susreta pred kamere su na Maksimiru stali igrači Dinama.

"Bok, dobar dan", rekao je na hrvatskom Japanac Takuya Ogiwara (24) koji je u Zagreb došao tijekom zimskog prijelaznog roka. "Ovo mi je prvo inozemno iskustvo i presretan sam što sam odmah uspio doći do trofeja. Drago mi je što su me suigrači prihvatili. Tu je moj prevoditelj Ken, puno mi pomaže i sunarodnjak Takuro Kaneko koji je u klub došao ljetos. Jako sam sretan u Dinamu", rekao je na početku igrač kojeg su dugo mučile ozlijede. "Sad sam konačno zdrav i potpuno spreman. Imao sam problema s ozljedama. Mogu puno bolje nego što sam do sad pokazao. Potrudit ću se pokazati više u igri prema naprijed. Moram više sudjelovati u završnici", dodao je.

GALERIJA Dinamove zvijezde uoči finala Kupa stale pred kamere: 'Ogiwara je Balkanac iz Tokija'

"Teško pitanje. U Hrvatskoj su fizički potentniji igrači, jači. Međutim, najveća je razlika u onome kako Hrvati doživljavaju nogomet. U Zagrebu svi govore samo o nogometu. Nogomet je u Hrvatskoj sport broj 1. Atmosfera na utakmicama je isto drugačija. Prepoznaju li me na ulici? Ponekad", rekao je uspoređujući nogomet u Hrvatskoj i Japanu.

"Dođite nas gledati na finalu Kupa", rekao je ponovno na hrvatskom. U svlačionici je poznat kao vesela osoba koja često pjeva Dinamove navijačke pjesme, no nije želio pred svima zapjevati. Zatim je prokomentirao svoju asistenciju na Rujevici koja je doprinijela rušenju Rijeke: "Bila je na Rujevici dobra i teška utakmica. Veselim se ovom dvomeču s Rijekom u Kupu. Ako krenem od prve minute, pokazat ću vam svoju najbolju igru do sad."

Japanca je spomenuo i vratar Ivan Nevistić (25). "Kralj! Potpuno je drugačiji od Takija. Nekad kad mu govoriš, ne znaš razumije li te. Samo se smije. Baš je veseljak. Balkanac iz Tokija", s osmijehom na licu rekao je vratar plavih pa se osvrnuo na stanje u momčadi nakon osiguravanja naslova:

"Ima motiva i za Kup. Neće biti lako, ali imamo veću kvalitetu od Rijeke. Dva trofeja. To se ovdje podrazumijeva. Bili smo pod pritiskom, ali izborili smo se. To je također jedna od kvaliteta velikih momčadi. Da ima karakterne igrače. Imali smo puno utakmica u kojima smo imali mač nad glavom. Da smo neku remizirali, bio bi možda i kraj..."

"Pomogli su mi bližnji, ali mislim da je sve bilo na meni. U početku je bilo turbulentno, momčad je igrala loše, ni ja nisam bio dobar, zato sam i završio na klupi. Nisam gledao to tragično, nisam bio negativan i protiv nekog. Vjerovao sam da ću opet dobiti priliku pokazati što znam. Taj Betis u Konferencijskoj ligi digao me, bila je to ključna utakmica za nas. Kroz Europu smo se i digli", rekao je Nevistić o pritisku kojeg je osjećao tijekom teške sezone pa ponudio alternativnu perspektivu na ispadanje od PAOK-a:

"Iskreno, bilo bi puno teže da smo izbacili Grke i nastavili dalje u Europi. Ritam je bio ubitačan. Koliko god da mi je žao zbog ispadanja od PAOK-a, u jednu ruku mi je i drago jer smo osvojili prvenstvo. Za Dinamo je to ipak najvažnije."

Nevistić ima iskustva i u drugim hrvatskim prvoligašima. Branio je za Varaždin, Lokomotivu i Rijeku. Usporedio je ta iskustva s onim igranja u Dinamu. "U Dinamu imaš jednu ili dvije lopte i moraš reagirati dobro. Ako pogriješiš, ne valjaš. Puno je veći pritisak u Dinamu. Kad si 'na streljani', zagrijan si, lakše ti je braniti. Volio bih više igrati nogom i na tom moram poraditi", objasnio je Nevistić pa rekao koja mu je obrana bila najdraža:

"Penal koji sam obranio Marku Dabri. Draga mi je i obrana protiv Fahda Moufija na Poljudu. Ovo što sam za vikend obranio Ramonu Mierezu? Nije ni to loše."

Naposljetku se ponovo dotaknuo finala Kupa i novog formata s dvije utakmice. "To nam ide u prilog jer se u jednoj utakmici svašta može dogoditi. Mi imamo veću kvalitetu. Čudno mi je što se igra na gol u gostima. Tog više nigdje nema. Eto, HNS je tako odlučio", rekao je vratar Dinama.

VIDEO Igrači Dinama uoči prve finalne utakmice Hrvatskog nogometnog kupa