Forgač: Cro Copovo koljeno u Fujitino čelo za nas je što i za Argentince "Božja ruka"

Osnivačkom skupštinom koju je podržalo 15 hrvatskih MMA klubova i inauguralnom presicom u zagrebačkom hotelu Westin, započeo je život Hrvatske MMA Unije. A udruga je to kojoj je cilj promovirati slobodnu borbu kao sport ali i omogućiti mladima što bolje uvjete za njihov sportski razvoj.

Udrugu će voditi bivši hrvatski MMA borci Igor Pokrajac, Zelg Galešić i Dražen Forgač, koji je izabran i za prvog predsjednika, a promovirat će ju istinska borilačka legenda Mirko Cro Cop Filipović.

- To što je Cro Cop prihvatio biti našim počasnim predsjednikom za nas je velika čast, ali i obveza. Ono Mirkovo koljeno u Fujitino čelo iz davne 2001. godine za nas je bilo isto što i "Božja ruka" Diega Maradone za Argentinu. Uostalom, kao borac a poslije i kao trener proputovao sam puno zemalja i čim bih spomenuo Hrvatsku svi bi mi odmah spomenuli Cro Copa, a kada bih rekao da sam s njim trenirao to je bilo "padanje u nesvijest" - kazao je tek ustoličeni predsjednik Forgač, inače trener najjačeg hrvatskog MMA kluba American Top Teama.

Za govornicu je potom stao Cro Cop pa se već po broju novinarskih pitanja moglo razaznati koliko je bila dobra odluka angažirati najpoznatijeg hrvatskog gladijatora.

- Ja u operativno smislu neću biti puno angažiran jer sam trenutno zaokupljen nekim drugim stvarima u životu, no Zelg, Igor i Dražen uživaju moju svu podršku tim više što je postojeći Hrvatski MMA savez samo mrtvo slovo na papiru i što ja zapravo niti ne znam tko su ljudi koji su ga osnovali. A to vam je, da karikiram, kao da ja sada osnujem neki plivački savez na račun toga što se ljeti pokoji put bacim u more i otplivam deset metara od obale. A to što su radili i što rade Zelg, Igor i Dražen vrlo dobro znam i zato ću im biti na raspolaganju za bilo kakve promotivne akcije ili ako Hrvatsku MMA Uniju bude trebalo predstavljati na nekom kongresu i slično. Meni je MMA dao sve, ja sam se kroz njega i egzistencijalno osigurao i na ovaj način svom sportu to želim vratiti.

S obzirom da je u MMA sport kročio kao jedan od najboljih kikboksača svijeta, Cro Copu takva organizacija nije bila potrebna, ali jest svim onim mladim dečkima i curama koji se time danas žele ozbiljno baviti.

- Meni to nije trebalo, jer to su bila druga vremena i ja tada nisam imao potrebe za tim, no sada su drugačija vremena. MMA je sport koji neprestano raste i polako preuzima primat i profesionalnom boksu na toj profesionalnoj borilačkoj sceni. MMA Unija će biti od koristi mladim borcima da im organizira natjecanja, trenerima, sucima i "cutmanima" da im organizira seminare ali i da surađuje s velikim organizacijama poput UFC-a i KSW-a kada ovi požele svoju priredbu organizirati u Hrvatskoj.

Ono što sada predstoji Hrvatskoj MMA Uniji jest da se nametne Hrvatskom olimpijskom odboru da ju primi, najprije, za pridruženog člana ali i da se uvrsti u Međunarodni savez slobodne borbe (IMMAF), organizacije koja se hvali sa 450 milijuna sljedbenika ovog sveobuhvatnog borilačkog sporta. A pred IMMAF-om je pak velika zadaća da se jednog dana izbori i za status olimpijskog sporta čemu će sport koji se sastoji od već postojećih olimpijskih sportova (boks, hrvanje, džudo, tekvondo) zacijelo imati oponente iz redova istih. Stoga Cro Cop ističe:

- Dobro je što se i Habib Nurmagomedov angažirao u kampanji za priznavanje MMA kao olimpijskog sporta. Ja ne mogu reći da li će se i kada to dogoditi, ali mogu reći da je MMA najzahtjevniji sport današnjice. Dakako, on je brutalniji od ostalih pa se može reći da nije za svakoga a zbog toga ga možda neki i ne priznaju za sport. No, MMA doista nije opasniji sport, recimo, od skijaških skokova, a mogu i ustvrditi da u MMA borbama nije bilo smrtnih slučajeva u borbi ili neposredno nakon nje što se ne bi moglo reći za boks pa čak niti za nogomet. MMA je ljudima zanimljiv i zato što on daje odgovor na ono vječno pitanje tko je najjači. Uvijek se među borcima propitivalo je li jači boksač ili kikboksač, ili je najjači hrvač, možda karataš ili tekvondaš, i zato je i nastao ovaj novi borilački sport objedinjenih pravila. Da biste bili MMA borac svjetske klase vi i danas u nekom od borilačkih umijeća morate biti vrhunski, no u ostalima morate biti solidni.

Na ovoj presici našao se i novinar beogradske Politike koji je došao u pratnji MMA saveza Srbije Luke Nikolića s kojim Hrvatska unija želi ostvariti suradnju u obliku zajedničkih kampova. Forgač je obznanio da u Srbiji MMA treneri obučavaju njihovu vojsku i da su oni tim putem došli do priznanja statusa sporta, a kolega iz Politike pohvalio se da je triput bio u Sibiru kod hrvača koji je i na Cro Copa ostavio iznimno snažan dojam.

- Aleksandar Kareljin jedan je od najvećih boraca svih vremena u borilačkim sportovima, a svakako i najsnažniji hrvač koji se ikad pojavio. Pa to je čovjek koji je skidao kilograme da bi se mogao boriti u kategoriji do 130 kilograma, a bio je toliko snažan da je svoje, jednako teške protivnike, bacao kao malu djecu i zakucavao iz za strunjaču. Dok sam se borio u japanskoj organizaciji Pride, vođeni su razgovori oko našeg mogućeg meča, bilo je to negdje 2003. ili 2004., no ne mogu vam reći zašto se ta borba ipak nije dogodila - kazao je Cro Cop koji će zacijelo biti pozvan i na neko od predstojećih velikih natjecanja u amaterskom MMA sportu.

A prvo takvo bi trebalo biti amatersko Prvenstvo Europe u Pragu sljedeće godine na kojem članovi Hrvatske MMA Unije žele nastupiti pod hrvatskom zastavom i vodstvom izbornika Saše Drobca.