Filip Zubčić želi napraviti veliku promjenu, no Pavlek upozorava na rizik

Najbolju sezonu u karijeri Filip Zubčić završio je 13. mjestom u slalomu održanom u sklopu završnice Svjetskog kupa u Lenzerheideu. Osim što je ponovo treći veleslalomaš svijeta, Filip je napredovao i u slalomu pa je sezonu završio kao 24. u poretku slalomaša.

Prvi je Marco Schwarz, a da bi austrijsko zadovoljstvo bilo dvostruko pobrinuo se pobjednik posljednjeg slaloma Manuel Feller. Drugi je bio Francuz Clement Noel koji je i ukupno drugi slalomaš svijeta, a najbolju sezonu karijere na postolju posljednje utrke sezone završio je i ukupni pobjednik Svjetskog kupa Alexis Pinturault.

Nakon četvrtka – odmor

Nakon što nastupi na prvenstvu Hrvatske na Sljemenu (srijeda, četvrtak), Filip Zubčić će na zasluženi odmor, no poznavajući ga, to neće dugo trajati. Jer sportaš njegove radne etike počet će već u travnju naveliko razmišljati o sljedećoj sezoni premda ona službeno počinje tek potkraj listopada.

Ako se pitate zašto se tako rano hrvatski skijaši počinju pripremati za iduću sezonu – a to su radili i Kostelići – onda se odgovor krije u proljetnom snijegu. A on je jednako privlačan za trening kao i onaj na ledenjacima na kojima se obično trenira ljeti. Da ne bi išli u Južnu Ameriku ili Novi Zeland, Hrvati koriste proljetni snijeg u europskim skijalištima, i to u vrijeme kada se mnogi njihovi konkurenti odmaraju od prethodne sezone.

A tijekom tih proljetnih treninga najviše se testiraju novi materijali, no Filip će zacijelo odraditi i pokoji trening superveleslaloma. A ta mu brzinska disciplina treba da proširi dijapazon disciplina u kojima nastupa kako bi jednog dana bio što konkurentniji u ukupnom poretku Svjetskog kupa, u kojem je ove sezone, vozeći samo slalom i veleslalom, odličan peti.

No, Zubčiću je superveleslalom potreban i kao disciplina koja bi ga konkurentnim činila i u kombinaciji, koja je još uvijek olimpijska disciplina, a 2022. je olimpijska godina. Kad o tome razmišljamo, sjetimo se Filipove nedavne izjave o tome:

– Mislim da ću sljedeće sezone voziti i superveleslalom i kombinaciju. U slalomu i veleslalomu na postolju može završiti 15 do 20 skijaša, a u kombinaciji pet-šest pa bi bilo dobro priključiti se tom društvu.

A podsjetit ćemo vas da Hrvatska ima pet kombinacijskih medalja s Olimpijskih igara, sve u vlasništvu obitelji Kostelić. Janica ima zlato iz Salt Lake Cityja i Torina, a Ivica srebra iz Torina, Vancouvera i Sočija. Sa Zubčićemu bismo imali kandidata i za šestu kombinacijsku medalju. Ali i u veleslalomu.

– Ako sam mogao osvojiti medalju u paralel-veleslalomu na Svjetskom prvenstvu i pobijediti dvaput u Svjetskom kupu i biti treći u veleslalomskom poretku, onda bih trebao biti konkurentan i u Pekingu – kazao nam je Filip još i prije nastupa u Lenzerheideu.

Povrh svega, silno nas je obradovalo i Filipovo peto mjesto u ukupnom poretku Svjetskog kupa, u kojem su u osvajanju bodova u svih pet disciplina od njega bolji bili jedino Pinturault, Odermatt, Schwarz i Meillard. I to doista nameće temu širenja Zubčićeva spektra disciplina, o čemu smo nakratko popričali s čovjekom koji će itekako biti uključen u strateške odluke. A direktor reprezentacije Vedran Pavlek o tome kaže:

– Filip je svestran skijaš i zasigurno je potencijal da vozi sve discipline i da se bori za veliki Kristalni globus, a on bi to i želio. No, za takvo što treba imati jako dobru logistiku i najbolje materijale, a u tom slučaju ne bi mogao biti fokusiran na veleslalom i slalom i zato moramo dobro odvagnuti.

Filip može do medalje na OI

S obzirom na to da slijedi olimpijska sezona, očito je da Pavlek razmišlja i o tome što bi “dobio na mostu, a izgubio na ćupriji”.

Posebice u kontekstu bi li širenjem spektra disciplina Filip možda otupio oštricu u svojoj najboljoj disciplini veleslalomu.

– Filip olimpijsku medalju može osvojiti i u veleslalomu, a njegova je želja i da se poboljša u slalomu. Moramo svi zajedno biti svjesni da bi povećavanje broja disciplina bio i svojevrsni rizik. Neosporno je da on za to ima potencijal i želju, no moramo pričekati i to da vidimo kakva će sljedeća sezona biti kalendarski zamišljena jer pandemija još nije prošla. Hoće li biti kao “staro normalno” ili “novo normalno” – zaključio je Pavlek.