Filip Zubčić objasnio što je nedostajalo da se domogne postolja

Osvajanjem šestoga mjesta na subotnjem veleslalom u Kranjskoj Gori 28-godišnji Filip Zubčić ostvario je svoj daleko najbolji rezultat u utrkama na najpoznatijem slovenskom skijalištu na kojem mu je do danas najbolje ostvarenje bilo 13. mjesto iz 2019.

No, najbolji hrvatski skijaš je svjestan da je mogao ostvariti i mnogo više.

- Šesto mjesto u Kranjskoj Gori možda nije najbolji rezultat i nije bilo onako kako sam ja zamislio - priznao je Zubčić koji je u prvoj vožnji nakupio gotovo sekundu zaostatka (+0.93) za vodećim Švicarcem Loicom Meillardom.

- Prvu rundu sam se dobro skijao, uopće nije bilo loše. Jednostavno je postava bila takva da sam puno više trebao puštati, puno više juriti u srednjem dijelu, što nisam baš uspio - prokomentirao je svoj prvi subotnji nastup.

U drugu vožnju je startao odlučno te brzom i preciznom vožnjom u gornjem dijelu staze povećavao svoju prednost.

- U drugom laufu sam probao još dati gasa, probao ići direktnije. To je bilo dosta bolje u gornjem dijelu. U srednjem i donjem dijelu sam se dosta zabijao u vrata i tamo sam sve izgubio. Falilo je 27 stotinki do drugog mjesta i mislim da sam to izgubio u donjem dijelu. Što je tu je, idemo dalje - zaključio je Zubčić koji će u nedjelju nastupiti na pretposljednjem slalomu u ovoj sezoni.

Rasplet veleslaloma u Kranjskoj Gori ostavio mu je samo teoretske izglede za osvajanje Maloga kristalnoga globusa, jer uoči finala Svjetskog kupa u švicarskom Lenzerheideu ima 99 bodova zaostatka za vodećim Švicarcem Marcom Odermattom.

Odermatt ima 25 bodova više od drugoplasiranog Alexisa Pinturaulta, s kojim će na domaćem terenu voditi veliku bitku i za Veliki kristalni globus.

Uoči nedjeljnog slalom u Kranjskoj Gori Pinturault u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa ima 1100 bodova, 31 više od Odermatta. Filip Zubčić je na sedmom mjestu sa 642 boda.