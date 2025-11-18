Naši Portali
SUMNJIVE RADNJE

Fifa će pokrenuti istragu u Malezijskom savezu zbog krivotvorenja dokumenata igrača

FIFA President Gianni Infantino addresses the 73rd FIFA Congress in Kigali
JEAN BIZIMANA/REUTERS
VL
Autor
Hina
18.11.2025.
u 16:33

Igrači su suspendirani na 12 mjeseci nakon što je Fifa utvrdila da je lažna dokumentacija korištena kako bi mogli igrati u kvalifikacijskoj utakmici za Azijski kup između Malezije i Vijetnama odigranoj u lipnju.

Međunarodna nogometna federacija (Fifa) će pokrenuti formalnu istragu o unutarnjem poslovanju Malezijskog nogometnog saveza (FAM), nakon što je krovna svjetska organizacija suspendirala sedam naturaliziranih igrača malezijske reprezentacije zbog navodnog posjedovanja krivotvorenih dokumenata.

Sva sedmorica igrača nastupila su u pobjedi Malezije nad Vijetnamom 4-0 u trećem kolu kvalifikacija za Azijski kup 2027.

"Odbor za žalbe je uputio zahtjev Tajništvu za pokretanje formalne istrage o unutarnjem poslovanju FAM-a", priopćila su iz Fife.

"Cilj ove istrage bit će identificiranje pojedinaca odgovornih za krivotvorenje dokumenata, procjena adekvatnosti i učinkovitosti FAM-ovih unutarnjih mehanizama za usklađivanje i upravljanje te utvrđivanje jesu li potrebne dodatne disciplinske mjere protiv dužnosnika FAM-a", dodaje se u priopćenju.

Fifini nalazi izazvali su negodovanje, a navijači i parlamentarni zastupnici pozvali su na djelovanje protiv FAM-a, kao i protiv malezijskog Odjela za registraciju te Ministarstva unutarnjih poslova.

Prošli mjesec FAM je suspendirao svog glavnog tajnika i osnovao neovisni odbor za istragu.

Fifa je također naložila FAM-u da plati kaznu od 350.000 švicarskih franaka (oko 379.000 eura), a ovog mjeseca je upravljačko tijelo sporta odbacilo njegove žalbe.

"Igrači su na saslušanju priznali da nisu pročitali nijedan od dokumenata zahtjeva podnesenih malezijskoj vladi, uključujući dio koji se odnosio na izjavu da su 10 godina živjeli u Maleziji. Igrači su objasnili da je nakon podnošenja dokumenata FAM poduzeo birokratske korake potrebne za naturalizaciju igrača", priopćila je Fifa.

O pokretanju istrage bit će obaviještene i odgovarajuće institucije u Brazilu, Argentini, Nizozemskoj, Španjolskoj i Maleziji.

"Neophodno je da se nadležne vlasti obavijeste kako bi se mogle provesti odgovarajuće kaznene istrage i postupci“, poručili su iz krovne svjetske nogometne organizacije.
Ključne riječi
istraga FIFA

