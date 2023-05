Fenomenalna završnica prvenstva Hrvatske: Kakav preokret – gubili 0:2 u seriji, a onda se probudili

Odbojkaši Mladosti osvojili su naslov prvaka Hrvatske, 22. u povijesti, svladavši u petoj utakmici finala Mursu u Osijeku s 3:0 (25:18, 25:12, 25:22). Mladost je tako slavila s 3-2 u finalnoj seriji, iako su Osječani vodili s 2-0 i bili u prilici osvojiti prvi naslov u povijesti, što bi ujedno bio i prvi momčadski naslov nekog kluba iz Osijeka. No Zagrepčani su dobili sljedeća tri susreta u nizu, od čega dva u Osijeku, oba s uvjerljivih 3:0.

38 bodova u napadu

I treći je susret sličio svakom od protekla tri, Mladost je dominirala cijelo vrijeme, Osječani bez ideje kako bi ih spriječili u tom naletu. Jednostavno, Osječani nisu u posljednja tri susreta pronašli formulu kako parirati samouvjerenim mladostašima koji su ih na kraju "samljeli"… Od prvog poena, od prvog seta, Mladost je djelovala jače, kompaktnije i spremnije da obrani naslov prvaka. Poveli su s 3:1, nakon 7:4 Osječani traže time out, ali bez uspjeha. Odlaze gosti na 12:6 i održavaju prednost do kraja seta, koji su dobili s 25:18. U tom su dijelu igre mladostaši imali 15 poena u napadu, domaći 10, 4 bloka prema 2 Murse… Sve je štimalo u njihovim redovima, za razliku od domaćina, koji je u pojedinim trenucima izgledao kao razbijena vojska.

Drugi set ponovno otvara Mladost jako, s 3:0, ima 11:4, kasnije i 18:8, da bi se na kraju završilo sa za domaćina tragičnih 25:12. Gubitak samopouzdanja kod domaćina mogao se gotovo opipati. Tek se u trećem malo rasplamsala igra, no i tu Mladost ima početnu prednost, vodi 4:1 i mirno diktira tempo do kraja. Mursa, doduše, izjednačava rezultat na 14:14 i 18:18, no nema u njihovoj momčadi dovoljno vjere u konačnu pobjedu. Posljednji egal bilježimo kod 22:22, a onda Mladost preko Eckera (13 poena na kraju) i Zeljkovića (14 poena) odlazi do 25:22 i pobjede od 3-0 u petoj finalnoj utakmici prvenstva Hrvatske.

Statistika je također neumoljiva, Mladost je na kraju imala 38 poena u napadu, Osječani 10 manje, 12 poena blokom, Osječani tek 6, 4 as servisa prema 3 domaćina i 15 pogrešaka prema čak 23 Murse.

06.05.2022., Osijek - Mala dvorana Gradski vrt, Peta utakmica doigravanja za prvaka Hrvatske u odbojci, MOK Mursa Osijek - HAOK Mladost. Odbojkasi HAOK Mladosti prvaci su Hrvatske. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

– Što reći? Malo tko je očekivao da ćemo osvojiti naslov nakon što smo gubili 2:0 u seriji i nakon što se treća utakmica igrala kod njih. Ne znam, možda je ta treća utakmica bila prekretnica. lako smo je dobili, potom smo dobili sljedeću u Zagrebu. I onda majstorica, ali u Osijeku. Cijelu utakmicu bili smo puno bolji, pogotovo u prva dva seta. Malo je bilo neizvjesno u trećem, ali i taj smo dobili. Ključ naših posljednjih pobjeda bio je bolji prijem servisa. To smo najviše trenirali. S njima smo ove sezone, ali i prošle, igrali puno puta, tako da nas nisu imali s čime iznenaditi – rekao je Ivan Zeljković, koji je s 14 osvojenih bodova bio najuspješniji mladostaš.

Nismo bili hladne glave

– Mislim da će se svi ljubitelji odbojke složiti da smo zaslužili ovaj naslov. U posljednje tri utakmice Osijek je uzeo samo set. To dovoljno govori koliko smo bili nadmoćni. Sve čestitke Mursi, pokazali su da su opasan suparnik tijekom cijele sezone – zaključio je Zeljković.

Nakon utakmice srebrne medalje domaćinima je podijelio stručni tajnik HOS-a Ivan Donald Marić, a pehar dopredsjednik HOS-a Josip Škorić. Škorić je mladostašima dodijelio i zlatne medalje, a pehar su dobili iz ruku predsjednika HOS-a Frane Žanića.

– Nismo bili hladne glave, moramo analizirati što se dogodilo, iako je 99 posto to stvar psihološke prirode. Jer, nismo mi zaboravili igrati odbojku u tjedan dana. No na kraju možemo biti zadovoljni sezonom – rekao je Mario Teppert, trener Murse Osijek.

