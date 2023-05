Predivna gesta hrvatskog trenera, osvojio prvenstvo pa pobjedu posvetio djevojčici ubijenoj u Beogradu

04, May, 2023, Belgrade - Day after the terrible tragedy at the "Vladislav Ribnikar" Elementary School, when a seventh-grade student killed eight students and a security guard, and injured six students and a teacher, citizens still bring flowers and light candles. 04, maj, 2023, Beograd - Dan posle uzasne tragedija u Osnovnoj skole "Vladislav Ribnikar” kada je ucenik sedmog razreda ubio osam ucenika i radnika obezbedjena, a ranio sest ucenika i nastavnicu, gradjani i dalje donose cvece i pale svece. Photo: Milos Tesic/ATAImages/PIXSELL

Foto: Milos Tesic