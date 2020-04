Federerov menadžer otkazao Laverov kup

Tradicionalni Laverov kup, ekshibicijski teniski dvoboj između Europe i Svijeta, ove se godine neće održati. Organizatori su na neki način bili prisiljeni na ovaj potez nakon što je odgođeni Roland Garros zauzeo njihov termin. Četvrti Laverov kup trebao se održati u Bostonu od 25. do 27. rujna, ali kako je novi termin Otvorenog prvenstva Francuske od 20. rujna do 4. listopada, Amerikanci su procijenili da je najbolje da odustanu.

Boston ostaje domaćin, ali će se četvrto izdanje ovog natjecanja održati sljedeće godine, od 24. do 26. rujna. Organizatori su poručili kako će ulaznice kupljene za ovu vrijediti i za sljedeću godinu, ali moguć je i povrat novca za one koji to žele.

- Morali smo otkazati našu priredbu, nije bilo druge. Znamo da su naši navijači razočarani što će morati čekati još godinu dana, ali morali smo biti odgovorni, kalendar nam nije davao prostor za manevar - kazao je Tony Godsick, prvi čovjek Laverova kupa, ujedno i menadžer Rogera Federera.

Laverov kup pokrenut je 2017. godine, a u sva tri dvoboja slavili su Europljani.