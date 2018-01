Federera sam i očekivao, vrijeme je za revanš

Marin Čilić u petak je doznao ime suparnika u finalu Australian Opena. Bit će to legendarni Švicarac Roger Federer, branitelj naslova i tenisač koji je taj turnir osvajao pet puta. Očekivano, reklo bi se, 21-godišnji Korejac Hyeon Chung senzacija je turnira, ali nema iskustva, previše se potrošio u prethodnim mečevima i nije izdržao dalje od polufinala. To se, uostalom, događa i ostalim mladim tenisačima (Alexanderu Zverevu, primjerice), nije lako odigrati sedam mečeva na tri dobivena seta po australskoj žezi i sparini.

Chung je predao Federeru nakon što je izgubio prvi set s 1:6 (za samo 32 minute), a u drugom gubio s 2:5. A razlog su žuljevi, isti hendikep koji je kumovao i porazu Marina Čilića u finalu lanjskog Wimbledona. Samo što je Čilić izgurao do kraja – izgubio je s 3:6, 1:6, 4:6.

Uglavnom, Federer je dokazao da i u 37. godini može dolaziti do finala na Grand Slam turnirima. Može li ih još i osvajati, vidjet ćemo u nedjelju od 9.30 sati (prijenos na Eurosportu), kada će mu se s druge strane mreže naći 29-godišnji Marin Čilić. Na posljednja tri Grand Slam turnira njih dvojica imala su po dva finala (po jedan Nadal i Anderson), a to valjda govori i o tome da se Marin napokon etablirao kao važan igrač na najvećim turnirima.

Marin: Ja moram diktirati

– Još jedan Grand Slam finale s Federerom veliki je motiv za mene. Igrati protiv Rogera uvijek je veliki izazov, a napose na Grand Slam turnirima. On je svakako jedan od tenisača koji najbolje igra na najvećim turnirima, sposoban je od četvrtfinala pa sve do kraja nevjerojatno podići svoju igru. Njegovi mečevi na Grand Slam turnirima uvijek su iznimno kvalitetni, protiv njega će biti potrebno igrati na visokoj razini, biti agresivan, sjajno servirati – riječi su Marina Čilića iz kojih se vidi da zna što ga čeka s čarobnjakom iz Basela.

Iako u međusobnim susretima ne stoji baš najbolje (1-8), Marin svakako i u toj povijesti može potražiti zrnca ohrabrenja.

– Susretao sam se s njim više puta, nekoliko puta i na Grand Slam turnirima, osjetio sam čar pobjede nad njim na Grand Slam turniru, a bio sam jako blizu pobjedi i u Wimbledonu 2016. godine. Iznimno sam motiviran i nadam se da ću nastaviti istim smjerom kao što sam igrao dosad: agresivno i brzo s osnovne linije, tako da ja budem taj koji diktira poene – otkriva Marin svoje planove u igri.

Međugorac je pobijedio Švicarca u polufinalu US Opena šampionske 2014. godine (6:3, 6:4, 6:4), a imao ga je i u spomenutom Wimbledonu 2016. godine. Sučelili su se u četvrtfinalu, a Marin je poveo s 2:0 u setovima da bi u četvrtom propustio tri meč-lopte i na kraju izgubio u pet setova (7:6 (4), 6:4, 3:6, 6:7 (9), 3:6). Nakon toga je zapravo i puklo između Marina i Gorana Ivaniševića...

No vratimo se Australian Openu. Marinu će to biti treći finale na Grand Slam turnirima, drugi s Federerom. U Melbourneu će naš najbolji tenisač nastojati doći do drugog naslova, nakon trijumfa na US Openu 2014. godine. Imao je dan više za odmor i oporavak od suparnika, to bi valjda trebala biti prednost.

– Bit će to zbog stanke drugačiji ritam nego ranije na turniru, no najvažnije je ostati mentalno fokusiran i biti spreman za završni susret od prvog poena. Sve sam spreman izgurati, finale je velik motiv za mene, u njemu će me nositi želja za pobjedom. Dobro se osjećam na terenu, zadovoljan sam igrom i nadam se da mogu odigrati sjajan meč i biti pun energije – najavljuje Marin.

Roger: Još jedan prije penzije

Nije govorio ni o kakvim problemima iako su se – kad je u dvoboju s Edmundom u jednom trenutku izuo tenisicu – na prstima njegove desne noge mogli vidjeti tragovi napora. Ogulila mu se koža na pojedinim mjestima, ali to se događa gotovo svim tenisačima jer ipak igraju i po četiri sata na vrućem betonu. Dakle, to nije ni blizu wimbledonskim žuljevima na Marinovoj lijevoj nozi.

Da je sve u redu, potvrdio je i Marinov otac Zdenko koji u Međugorju napeto prati svaki sinovljev meč, i gotovo se svakodnevno čuje sa sinom.

– Marin se odlično osjeća i sjajno je raspoložen. Nema nikakvih problema, optimističan je i vjeruje da je došlo vrijeme za pobjedu nad Federerom – kazao je.

Unatoč uvjerljivoj prednosti u međusobnim dvobojima, 36-godišnji Švicarac, koji će u nedjelju nastupiti u svom 30. Grand Slam finalu i tražiti 20. naslov, ima vrlo visoko mišljenje o Čiliću.

– Vidjeli smo protiv Rafe i Edmunda što Marin može i s koliko samopouzdanja igra. U Wimbledonu je imao istih problema sa žuljevima kao i Chung ovdje, ali uništio me 2014. na US Openu. Sjajan je dečko. Bili smo suigrači na Laverovu kupu u Pragu pa smo se malo bolje upoznali. A trenirali smo zajedno čak i za vrijeme odmora na Maldivima. Našli smo se na istom mjestu, tražili s kim ćemo igrati i na kraju završili trenirajući zajedno u tropskim uvjetima. Jedva čekam da finale počne – poručio je Federer nakon polufinalne pobjede nad Chungom.

– Marinu će svakako pomoći što je imao dva slobodna dana i što se nije namučio u polufinalu. U finalu ćemo vidjeti svježeg Marina – napomenuo je Švicarac iako bi morao priznati da se ni on u polufinalu nije pošteno ni oznojio.

No motiva mu ne nedostaje:

– Bit ću sretan ako osvojim još jedan Grand Slam turnir prije mirovine. Sada sam meč do toga. Imam lijepu trofejnu sobu, kad uđem, ponekad se oduševim a ponekad pomislim: to je samo tenis – otkrio je Federer.