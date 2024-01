Fatović: Šteta što se cijeli EP ne igra u Gružu, od Dubrovnika se želimo oprostiti pobjedom

Nakon pobjeda nad Španjolskom (14:12, nakon peteraca) i Francuskom (12:7), hrvatske vaterpoliste večeras očekuje novi izazov. Izabranici Ivice Tucka sučelit će se s Crnogorcima. U dvoboju im treba jedan bod za izravan prolaz u četvrtfinale na koje pravo imaju dvije najbolje plasirane momčadi u svakoj od dvije skupine Prve divizije.

Kada bi naši pobijedili južne susjede, onda bi u Zagreb, na završnicu Prvenstva Europe, otišli kao prvoplasirani u skupini, neovisno o tome kako će završiti utakmica Španjolaca i Francuza jer bi imali bod više od furije.

Tucak: Popraviti igrača više

Osim te bodovne potrebe, može se pretpostaviti da naši igrači imaju i snažnu želju da Crnogorcima uzvrate za onaj pogubni poraz u osmini finala prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva u Fukuoki. A tada su naši izgubili 12:13 unatoč jako dobrom izdanju vratara Marka Bijača (14 obranjenih udaraca iz igre plus jedan četverac). No, dobar je bio i crnogorski vratar Petar Tešanović (12 obrana). U toj utakmici najbolji strijelac kod pobjednika bio je Matković (4), a isti broj pogodaka s hrvatske strane zabio je Jerko Marinić Kragić koji je uoči novog sraza s Crnogorcima kazao:

– Crnogorci imaju sustav kojeg se uvijek drže, no sve ipak ovisi o nama. Budemo li pravi, takav će biti i rezultat. Vjerujem da ćemo rasti kako turnir bude išao.

Inače, Jerko je najoslikaniji igrač naše reprezentacije, a na pitanje koliko ima tetovaža, kazuje:

– To je jedna velika spojena tetovaža. Tu je broj tri koji nosim cijeli život, zatim karta Splita, imena roditelja i brata, rekao bih jedan kreativni nered, a imam i nekih novih ideja.

Je li ostavio prostora i za neki trofej?

– Htio sam reći ako, ne daj Bože, ne bude ništa više, onda će biti splitsko europsko zlato, no ne smijem razmišljati tako. Mora toga biti još.

U posljednjih pet međusobnih dvoboja Crnogorci su slavili dvaput, a Hrvati triput, od čega dvaput na Olimpijskim igrama u Tokiju. Najprije u skupini (13:8) a potom i u razigravanju za plasman od petog do osmog mjesta (12:10). U istoj godini Crnogorci su slavili u Svjetskoj ligi (15:14), a na Prvenstvu Europe 2020. svakom je pripala po jedna pobjeda. Hrvatska je slavila u skupini (11:10), dok je Crna Gora pobijedila u medaljaškoj zoni natjecanja, točnije u utakmici za broncu (10:9).

Bez obzira na ukupni skor, a on je značajno u hrvatsku korist (11 pobjeda, 5 poraza), posljednjih pet međusobnih susreta najbolje ukazuju na to koliko teška zadaća naše očekuje večeras u Gružu, čega je svjestan i hrvatski kapetan Marko Bijač:

– Crnogorci igraju vrlo pokretljivu obranu koju su izvježbali do savršenstva. Teško ih je probiti i moramo pripremiti neke kretnje za više prostora za vanjski udarac.

Hrvatski vratar zadovoljan je funkcioniranjem obrane koja je primjerice protiv Francuske imala šest blokiranih udaraca:

– Prije početka ovog Prvenstva poželio sam obrambenu agresivnost kao na prethodnom EP-u, onom splitskom, i to zasad izgleda podjednako dobro. Važno je da bude tako i protiv Crnogoraca jer nam treba ta pobjeda za više odmora i lakši put. Izgubimo li, onda ćemo biti treći i morat ćemo igrati osminu finala. Za sada je sve bilo dobro, no moramo to potvrditi još jednom pravom utakmicom.

Da će večeras biti izuzetno teško, svjestan je i izbornik Ivica Tucak koji ovako oslikava tradicionalnog rivala:

– Crnogorci nemaju individualnu kvalitetu poput Španjolske ili Grčke, ali imaju sustav igre kojeg se drže i rijetko ćete vidjeti da netko iz toga iskače. Igraju u strahovitom ritmu, brzi su i imaju iznimnu tranziciju, uz Španjolce možda i najbolji kontranapad na svijetu. Mi ovdje izgledamo bolje nego na SP-u u Fukuoki, a i igramo pred svojom publikom i ja vjerujem da možemo dobiti. No bit će izuzetno teško.

A naročito će biti teško bude li iskoristivost igrača lošija kao protiv Francuske (2 od 13).

– Teško je očekivati da ćeš s takvom lošom realizacijom pobijediti dvaput zaredom, pogotovo takvu reprezentaciju koja zna naplatiti neku suparničku bezglavost. Ne budemo li pravi, platit ćemo to glavom. Da dobijemo Crnogorce, moramo biti na svom maksimumu.

Svjestan je toga i naš ponajbolji igrač Loren Fatović koji mudro sagledava odnos snaga:

– Po klubovima u kojima igramo i po tome što smo osvojili, može se reći da smo mi kvalitetniji, no pokazalo se milijardu puta, u bilo kojem sportu, da imena ne igraju.

Novi sustav otežao igračima

Fatoviću se novi sustav natjecanja (podjela u kvalitativne razrede) baš i ne sviđa:

– S promjenom sustava natjecanja izašlo se gledateljima u susret, da svaka utakmica bude ravnopravna, a otežava se nama igračima jer mi više na ovakvom natjecanju nemamo lakih utakmica. Ni protiv koga ne možete upisati bodove unaprijed.

Ono u što je ovaj rođeni Dubrovčanin uvjeren jest sljedeće:

– Potražnja za ulaznicama enormna je i vjerujem da će protiv Crne Gore dosad biti najbolje navijanje. Krivo mi je što cijelo Prvenstvo ne igramo ovdje no nadam se da se od Gruža možemo oprostiti na najbolji način.