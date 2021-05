Evo zašto je Hrgoviću propao meč karijere: 'Nije mi se isplatilo u poslovnom smislu'

Michael Hunter nije baš omiljen boksač među fanovima teške kategorije, a posebno među onima koji podržavaju najboljeg hrvatskog teškaša Filipa Hrgovića. On je meč protiv Hrgovića otkazao dok su već obojica bili u ozbiljnim pripremama i dok se samo čekala službena potvrda datuma. Zapravo, činilo se kako sve ide u dobrom smjeru nakon što je gazda Matchroom Boxinga Eddie Hearn putem licitacije honorara izborio pravo na organizaciju, a i Hunter je objavama na društvenim mrežama ostavljao dojam kako jedva čeka meč, piše Fight Site.

I onda preokret. Amerikanac se prestao javljati, da bi samo odjednom odustao od okršaja za prvog izazivača prema IBF-u. Umjesto toga, borit će se 19. lipnja u Miamiju na priredbi u organizaciji Trillera, koju predvode Teofimo Lopez i George Kambosos Jr. Protivnik će mu biti Mike Wilson, američki boksač koji je do sada većinom nastupao u lakoteškoj kategoriji te koji iza sebe ima tek jedan meč protiv poznatijeg boksača i to uz poraz. IBF je reagirao tako što je Huntera spustio s četvrtog na 11. mjesto njihove ljestvice izazivača teške kategorije. Njemu to nije stvaralo problem, a sad se napokon javio i objasnio zašto se odlučio na ovaj potez.

- Ja se i dalje želim boriti protiv Hrgovića. No, ako gledamo s poslovne strane, Triller mi je dao nešto što jednostavno nisam mogao odbiti. Mi smo se pripremali za Hrgovića i to je jedno vrijeme bio moj jedini fokus. Opet, ako pričamo o poslu, svi nas gledaju drugačije ako napravimo dobar poslovni potez. S druge strane, takvih kritika nema ako promotori povuku loš potez - objasnio je Hunter tijekom gostovanja u "At the Fights" emisiji SiriusXM radija i dao jasno za naslutiti da mu se nije isplatilo boriti s Hrgovićem.

Eddie Hearn je pri licitaciju honorara za meč Huntera i Hrgovića postavio ponudu u iznosu od 606.666 dolara, gdje bi Hunteru pripalo 60 posto, odnosno 364.000 dolara, dok bi ostatak išao "El Animalu". Očito mu je Triller ponudio više ili barem podjednako, a za puno lakši meč nego što bi imao u ovom slučaju.

- Promotori rade toliko puno pogrešaka i loših odluka da ih ne možete nabrojati niti da želite. Mislim kako su zapravo samo bijesni jer me nisu odveli tamo gdje su se nadali. Htjeli su me podcijeniti, postaviti se iznad mene. Bio sam pod ugovorom s DAZN-om ne tako davno. Tako da sada znam kad trebam odigrati prave karte - nastavio je svoje objašnjenje.

Ovaj 32-godišnjak i dalje nema promotora nego se zastupa sam, a čini se kako je na taj način uspio od Trillera, nove organizacije koja očito ne štedi u pokušajima da se što prije probije, dobiti ono mu izgleda puno prihvatljivije od meča u kojem bi pobjedom puno više dobio. Čini se kako nije bio spreman na rizik, što mu nitko ne može zamjeriti. Ali, isto tako mu se mora zamjeriti zavlačenje koje je rezultiralo izgubljenim vremenom za Hrgovića i time što mu je to svakako poremetilo planove.

Što se tiče Hrgovića, Hearn se i dalje nada organizaciji meča za IBF-ovog izazivača, no prvo se čeka odluka organizacije koja bi vjerojatno trebala nastaviti sa svojim planovima, posebno jer će preostale tri uskoro imati svog izazivača.