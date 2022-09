Evo kada se igra odgođena utakmica Hajduka i Gorice, splitski klub dobio novu kaznu zbog Torcide

Povjerenik za natjecanje SuperSport HNL, Josip Brezni, donio je odluku da se odgođena utakmica 4. kola, Hajduk - Gorica, igra 26. listopada s početkom u 16.30 sati.

Utakmica 4. kola SuperSport HNL, Hajduk - Gorica, odgođena je zbog preklapanja s terminom utakmice kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu, Vitoria - Hajduk, sukladno odredbama članka 4. Propozicija natjecanja SuperSport HNL.

S obzirom da je HNK Hajduk završio s natjecanjem u kvalifikacijama za UEFA Konferencijsku ligu, nema više zapreke da se odgođena utakmica ne odigra u mogućem slobodnom terminu, 26. listopada, koji je dogovoren i usklađen s ugovornim partnerom za TV prava lige.

Prema tome, raspored odigravanja utakmica 14. i 15. kola napravljen je na način da osigurava optimalne natjecateljske uvjete za oba kluba - stoji u obrazloženju odluke, javljaju s web stranice Hajduka.

Inače, Hajduk je opet kažnjen zbog bakljade Torcide i to s 20 tisuća kuna.

- HNK Hajduk kažnjen je s 20.000 kuna zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) domaćih navijača tijekom utakmice Hajduk – Rijeka. Na sjevernoj tribini gdje su smješteni domaći navijači, u razdoblju od 65. do 66. minute upaljeno je pet baklji i dvije svjetleće bljeskalice, od 70. do 72. minute upaljeno je oko 25 baklji i dvije bljeskalice, u 74. minuti ubačena je jedna zapaljiva baklja u teren za igru ispred sjevernog gola kojom prilikom igra nije bila prekidana te od 75. do 76. minute četiri dimne kutije koje su stvarale narančasti dim - obrazložili su sankcije na službenoj stranici HNS-a i HNL-a.

