Evo gdje gledati "finale prije finala", Hrvatsku protiv Srbije na Svjetskom prvenstvu

Hrvatski vaterpolisti od 16 sati igraju utakmicu četvrtfinala Svjetskog prvenstva protiv olimpijskih prvaka Srba, što se slobodno može nazvati i "finalom prije finala" s obzirom na moć i uspjehe ovih dviju reprezentacija.

Srbi su favoriti, od toga ne treba bježati, ali i njihova reprezentacija je podosta promijenjena, mlađa, neiskusnija, tako da Hrvatska ima itekako šanse. Stoga, ne bi bilo iznenađenje da izabranici Ivice Tucka dođu od polufinala, što je nekako postalo tradicija, navika...

- Već sam ih bio gledao, znam nešto, igrali smo s njima neke prijateljske utakmice. Drukčiji su dakako nego ranije. Nema više takvih klasa da kada ne ide, da se digne jedan Filipović i zabije gol ili da ti Prlainović odigra obranu kako samo on zna. Neću reći da je to lošija Srbija, ali je bitno izmijenjena. Nema više takvih individualaca. Oni će sada isto njegovati više kolektivnu igru, što su i dosad činili, ali su drukčiji. I dalje je to jedna jaka Srbija, samo što vjerujem da mi možemo s njima igrati. Kao što smo mogli s onom ranije, možemo i s ovom - rekao je Tucak.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 31.07.2021., Japan, Tokio - Olimpijske igre Tokio 2020. Cetvrto kolo grupe B, Hrvatska - Srbija u dvorani Tatsumi Water Polo Centar. Nikola Dedovic. r"nPhoto: Igor Kralj/PIXSELL

Nažalost, ždrijeb je ovaj put htio da se u tako ranoj fazi susretnu tako moćni suparnici i otuda žal da nije srušena Grčka (8:8) u skupini. Ali, tako je kako je, ne može se pobjeći situaciji, može se samo uzdignute glave sjuriti prema izazovu i ići prema najboljem - pobjedi.

Uostalom, upravo prije pet godina u Mađarskoj, Hrvatska je pobijedila Srbiju 12:11 i potom osvojila svjetsku titulu.

Utakmicu možete uživo pratiti na HRT2 od 16 sati i u tekstualnom obliku na našem portalu.

>>> Hrvati i Srbi trenirali zajedno prije međusobnog dvoboja