Europske pobjede Nexea i Sesveta, i jedni i drugi blizu drugom krugu

Rukometaši našičkog Nexea ubilježili su važnu pobjedu u 4. kolu Europa lige svladavši u gostima vodeći Kadetten Schaffhausen s 32:31 (15:15). Našičani su se izvanrednom predstavom osvetili Švicarcima za nedavni poraz (29:30) i skočili na prvo mjesto skupine, iz koje će prve dvije ekipe proći dalje.

Hrvatska momčad je preuzela kontrolu u zadnjih deset minuta utakmice, kada su poveli s 29:25 i dokraja zadržali pobjedu.

Luka Moslavac je sa šest golova bio prvo ime kod Nexea, Matko Moslavac je zabio 5, a Ognjen Čenić 4 gola, dok je Thor Richardson s osam golova predvodio Švicarce, a Patrik Martinović postigao je pet pogodaka za momčad koju s klupe vodi naš trener Hrvoje Horvat.

U drugoj utakmici skupine Ademar je u Leonu pobijedio Partizan sa 29:22. Nakon četiri kola Nexe ima 5 bodova, Kadetten i Partizan po 4, a Ademar jedan bod.

U 5. kolu Nexe gostuje kod Partizana.

Rukometaši Sesveta pak su slavili u gostima kod francuskog Toulousea. U 4. kolu momčad Igora Vorija pobijedila je francusku momčad sa 37:32.

Najefikasniji kod Sesvečana bili su Svržnjak s deset, te Ivanišević s devet pogodaka. Perić je imao deset obrana. Ovo je Sesvetama osma utakmica u nizu koju nisu izgubili. Upisali su sedma pobjeda i jedan neodlučeni rezultat.

U drugoj utakmici ove skupine Vardar, kojeg s klupe vodi Ivan Čupić, pobijedio je švedski Kristianstad sa 35:30.

Nakon četiri kola u vodstvu je Vardar sa šest bodova, dok Sesvete i Kristianstad imaju po pet. U sljedećem kolu Sesvete na svom parketu dočekuje Vardar.