Englezi o planovima Ivana Perišića: Navijači Hajduka trebali bi početi s pripremama za slavlje

'ČEKAO ME I IZDAHNUO'

Zlatan Ibrahimović: Brat mi je umirao pred očima. Ni sav moj moj novac nije ga mogao spasiti

"Sapko je čekao da dođem prije nego što je umro, želio je da budem tu pored njega. Potpuno sam uvjeren u to. Dok sam kasnio spavati, doručkovao bez žurbe, radio sve temeljito, on me čekao. Tek kad sam stigao, nakon deset minuta, moj brat je udahnuo posljednji put. "