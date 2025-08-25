Naši Portali
JOŠ SAMO LIJEČNIČKI

Dva Španjolca stigla u Split na potpis ugovora, Hajduk dobiva igrača koji je vrijedio 25 milijuna eura

Osijek i Hajduk sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
25.08.2025.
u 14:04

Guillamon (25) dolazi iz Valencije i primarno igra na poziciji zadnjeg veznog, iako može pokriti i ulogu stopera. Prije nepune tri godine bio je član španjolske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Katru.

Nogometaši Hugo Guillamon i Edgar Gonzalez stigli su u Split, gdje će tijekom ponedjeljka obaviti liječničke preglede. Ako sve bude u redu, potpisat će ugovore s Hajdukom.

Guillamon (25) dolazi iz Valencije i primarno igra na poziciji zadnjeg veznog, iako može pokriti i ulogu stopera. Prije nepune tri godine bio je član španjolske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Katru.

Gonzalez (28) je stoper koji se po potrebi može koristiti i kao defenzivni vezni, a igrao je za Almeriju.

Njihovim dolaskom trener Gonzalo Garcia dobit će dvojicu novih igrača, a posebnu pažnju privlači kako će se Guillamon snaći na poziciji takozvane “šestice”. Vrijednost mu je prije nekoliko godina na Transfermarktu iznosila čak 25 milijuna eura, dok se danas procjenjuje na deset puta manje.

