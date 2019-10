Drama u Bayernu! Kovaču ništa drugo nije preostalo nego prekinuti trening

Bayern je ponovno kiksao u domaćem prvenstvu. U 8. kolu njemačke lige bavarski gigant je kod Augsburga igrao samo 2:2 i sada je treći s bodom zaostatka za vodećima Borussijom (M) i Wolfsburgom.

Na Bayernov trening u nedjelju ujutro stigli su igrači koji nisu igrali prethodni dan, a među njima su bili Thomas Muller, Alphonso Davies, Corentin Tolisso...

Shock moment in training today: Corentin Tolisso sat down on the pitch and grabbed his heart with his right hand then got checked by Dr. Peter Ueblacker while his teammates and coaches were worried. Fortunately, Tolisso is well again now & it was just a short dizziness [Bild] pic.twitter.com/UOeAaPLhQU