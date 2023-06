Dragan Stojković o seks aferama u Kataru: To nije prvi put da nam se događa, milijun problema

Srpska nogometna reprezentacije došla je u fokus javnosti na svjetskom prvenstvu u Kataru zbog navodnih seks afera koje su izbile u svlačionici orlova. Srbi su ispali već skupini, a završili su iza Brazila, Švicarske i Kameruna te osvojili samo jedan bod, ali bilo je vidljivo da atmosfera nije dobra.

- Sve je to jedna farsa, jedno očekivano predstavljanje nekih stvari, napumpavanja i izmišljanje afera. Sve je to normalno, jer da pobjeđuješ, od toga ne bi bilo ništa. To nije prvi put da se događa nama, a događalo se i Englezima i Francuzima u Južnoj Africi. Milijun problema ima, ali možete utjecati na to. Sve je bilo okej i oni koji su bili u Kataru, u hotelu, to su mogli vidjeti - izjavio je izbornik Dragan Stojković u razgovoru za Kurir.

- Sad, kako će to novinari prenijeti i mediji ovdje prikazati... Kad meni dođe čovjek i kaže: "Te žene, tamo po hotelu..." Koje, bre, žene? O čemu pričate? Došla žena od Mitrovića sa sinom, provela sat vremena s njim, došla žena od ovog da ga pozdravi. Vidio sam ih možda dvije ili tri - izjavio je Stojković i dodao kako nije čitao medije i portale:

- Ne znam ni dan-danas tko je što pričao, mogu samo pretpostaviti. I danas se viđam s ljudima, pružam im ruku, ali ne želim kvariti sliku jer u sportu moraš biti velik i u pobjedi i u porazu. Drugi neka se raduju, ti si tu da radiš svoj posao, a meni je najvažnije da radim najpoštenije moguće.