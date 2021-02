Donna zaradila već 320.000 $ u Australiji, ali kaže: Bila sam bijesna...

Donna Vekić i Australian Open kao da su čekali jedno na drugo. Osječanka je na pet turnira ispadala u prvom kolu, a onda je došla u Melbourne i stigla do osmine finala. U trećem je kolu u dvoboju protiv iskusne Estonke Kaije Kanepi, 65. tenisačice svijeta, okrenula gotovo nemoguće. Izgubila je prvi set i imala 0:3 u drugom, pri vodstvu suparnice od 5:4, na svom servisu, spašavala je i meč-loptu, da bi na kraju proslavila veličanstvenu pobjedu sa 5:7, 7:6 (2), 6:4, nakon dva sata i 38 minuta igre.

Jurak priredila senzaciju

– Zapravo sam bila prilično bijesna na sebe što sam dopustila suparnici tu meč-loptu jer sam u prethodnom gemu na njezinu servisu imala nekoliko prilika za obrat (pet, op. a.) i mislim da sam igrala bolje. Rekla sam sebi “neka je ovo i meč-lopta, ali ne želim da bude gotovo”. Sačuvala sam servis, spasila meč-loptu i vratila se svojim udarcima, a u tie-breaku sam znala da će taj set biti moj – kazala je nakon meča 24-godišnja Osječanka.

Donna je tako kompletirala drugi tjedan (osminu finala) na sva četiri Grand Slam turnira. A korak više, ulazak u četvrtfinale, napravila je zasad samo na US Openu 2019. godine. Da bi to ponovila i na Australian Openu, trebala bi u borbi za četvrtfinale nadjačati i Amerikanku Jennifer Brady, 24. tenisačicu svijeta, koja je pobijedila slovensku kvalifikanticu Kaju Juvan sa 6:1, 6:3. Bit će to njihov drugi međusobni susret, Donna je 2018. slavila u Rimu, na zemlji. Vekić nije bez izgleda, jer i sama priznaje da još nije dala sve što može.

– Uistinu sam sretna, dosad još nisam igrala u drugom tjednu Australian Opena, nekako mi je ovo bio najgori Grand Slam turnir po pitanju rezultata. Možda će zvučati pomalo čudno jer sam u drugom tjednu, ali ja sam još uvijek daleko od svoje najbolje igre pa se nadam da ju još mogu poboljšati. Sretna sam da imam priliku odigrati još jedan meč – napomenula je Donna.

Zasad je osigurala novčanu nagradu od 320.000 USD i 240 bodova koji je sad već i pomiču prema vrhu, u poretku uživo napredovala je četiri mjesta i stigla do 29. pozicije na WTA listi.

A da subota bude uspješan dan za Hrvate pobrinuli su se i Darija Jurak, Ivan Dodig i Mate Pavić svojim uspjesima u konkurenciji parova. Najzvučniju pobjedu postigla je Darija na turniru ženskih parova. Ona i Srpkinja Nina Stojanović izbacile su prve nositeljice, Tajvanku Su-Wei Hsieh i Čehinju Barboru Strycovu, pobijedivši ih sa 7:6 (5), 3:6, 7:5 i tako ušle u osminu finala, iako su u odlučujućem setu gubile s 3:5.

Dodig prošao u 3. kolo parova

Isti uspjeh, samo u konkurenciji muških parova, postigao je Dodig, on i Slovak Filip Polašek u drugom su kolu bili bolji od britanskog para Bembridge/Inglot sa 6:4, 7:5.

Sjajan niz zaokružio je Pavić koji je u kombinaciji s Kanađankom Gabrielom Dabrowski natjecanje u mješovitim parovima započeo pobjedom nad Australcima Ivanom Popović i Aleksandrom Vukićem sa 6:1, 6:1.

