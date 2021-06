Donna Vekić pobjedom u prvom kolu proslavila 25. rođendan

Hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA - 49.) igrat će u 2. kolu trećeg Grand Slam turnira sezone u Wimbledonu, gdje je u utorak za 69 minuta nadigrala Ruskinju Anastasiju Potapovu sa 6-1, 6-4.

Pobjedom nad 20-godišnjom Ruskinjom u njihovom prvom međusobnom dvoboju Osječanka je proslavila svoj 25. rođendan, koji je bio jučer, kad je originalno i ovaj meč bio na rasporedu, ali je odgođen zbog lošeg vremena koje je uzrokovalo kašnjenje programa na vanjskim, nenatkrivenim terenima.

Vekić će u 2. kolu igrati protiv 8. nositeljice Čehinje Karoline Pliškove koja je sa 7-5, 6-4 bila bolja od Slovenke Tamare Zidanšek. Bit će to njihov šesti međusobni dvoboj, u kojima je češka tenisačica ostvarila četiri uzastopne pobjede, a posljednju prije nešto manje od mjesec dana u 1. kolu Roland Garrosa.

Vekić je protiv Potapove odlično ušla u meč, osvojila prva četiri gema i za 30 minuta osvojila prvi set sa 6-1.

Foto: Matthew Childs/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL WTA 250 - Birmingham Classic Tennis - WTA 250 - Birmingham Classic - Edgbaston Priory Club, Edgbaston, Birmingham, Britain - June 14, 2021 Croatia's Donna Vekic in action during her first round match against Britain's Francesca Jones Action Images via Reuters/Matthew Childs MATTHEW CHILDS

Kad je Osječanka povela 3-0 u drugom setu, činilo se da ćemo gledati isti razvoj događaja. No, Potapova je u drugoj dionici meča pružila snažniji otpor. Za razliku od prvog seta, u kojem nije imala nijednu priliku za oduzimanje servisa, Ruskinja je u drugom setu imala 'break-loptu' u trećem gemu i još jednu u petom, ali je Vekić prvu spasila neobranjivim forhendom, a kod druge je natjerala suparnicu na pogrešku.

Kad je kod 5-3 servirala za pobjedu, Osječanka je s nekoliko pogrešaka omogućila Ruskinji da povede s 15-40, a potom i da iskoristi svoju treću priliku za 'break'. No, već u sljedećem gemu Potapova je ponovno bila neprecizna, dopustila hrvatskoj tenisačici da dođe do tri 'meč-lopte', a Vekić je iskoristila drugu priliku za okončanje dvoboja.

Osječanka je imala odličnih 69% pogođenih prvih servisa i 61% realizacije na drugom servisu, što joj je utrlo put prema pobjedi. Vekić je imala 17 izravnih poena, Potapova samo šest, a Ruskinja je i više griješila (17-15 u neforsiranim pogreškama). Donna je od sedam prilika za oduzimanje servisa iskoristila četiri, a Potapova jednu od tri.

WIMBLEDON, tenisačice - 1. kolo

Karolina Pliškova (Češ/8) - Tamara Zidanšek (Slo) 7-5, 6-4

DONNA VEKIĆ (HRV) - Anastasia Potapova (Rus) 6-1, 6-4

Nadia Podoroska (Arg) - Ann Li (SAD) 6-4, 7-6 (1)

Elise Mertens (Bel/13) - Harriet Dart (VB) 6-1, 6-3

Ons Jabeur (Tun/21) - Rebecca Peterson (Šve) 6-2, 6-1

Maria Sakkari (Grč/15) - Arantxa Rus (Niz) 6-1, 6-1

