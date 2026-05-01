Dominik Livaković uskoro napušta Dinamo, već se zna ko će ga zamijeniti na Maksimiru

Dominik Livaković sve je dalje od ostanka u Dinamu. Hrvatski čuvar mreže prema pisanju turskih portala se vraća u Fenerbahče, koji će odlučiti o njegovoj sudbini, a na Maksimiru su već našli čovjeka koji će stati među stative od naredne sezone.

Nije isključeno da će ostati član turskog velikana. Otvara se mjesto među vratnicama jer će Brazilac Ederson, kojeg su skupo platili i s kojim su se žestoko opekli, otići u Saudijsku Arabiju i Livaković bi mogao biti rješenje za istanbulsku momčad za sljedeću sezonu.

Međutim, ako ne ostane, stižu atraktivne ponude iz Italije. Genoa i Torino nude Fenerbahceu po pet milijuna eura, a Livakoviću godišnju plaću od dva milijuna eura. Dinamo nije spreman slijediti te uvjete.

Šanse za nastavak suradnje su sve manje, pa je uprava maksimirske momčadi odlučila potražiti novog vratara. Izbor je Josip Posavec, piše portal Germanijak. Ovaj 30-godišnjak je nekadašnji mladi reprezentativac Hrvatske. Ipak, karijera mu se nije razvijala prema očekivanjima, pa se morao zadovoljiti solidnom umjesto odličnom karijerom.

Međutim, prošle godine je napravio pravi potez. Otišao je u Lokomotivu i ove sezone sjajno brani, što bi na kraju moglo dovesti do transfera u karijeri.

Posavec je karijeru počeo u Interu iz Zaprešića, 2016. godine pravi transfer u Palermo, a ubrzo završava na posudbi u Hajduku, koji ga je potom i otkupio.

Ukupno je četiri godine proveo u Splitu, zatim se preselio u danski Aalborg, a potom je igrao za Rijeku i Primorje u Sloveniji. Sada bi mogao ostvariti najveći transfer karijere, a to bi sigurno bio prelazak u Dinamo.