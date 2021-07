Đokoviću povijesni meč sudi - Hrvatica: Prva žena koja vodi muški finale!

Najbolji tenisač svijeta 34-godišnji Srbin Novak Đoković plasirao se u petak u svoje sedmo wimbledonsko finale u kojem ga čeka Talijan Matteo Berrettini, nakon što je sa 7:6 (3), 7:5, 7:5 svladao 22-godišnjeg Kanađanina Denisa Shapovalova (ATP - 12.).

Zanimljivo, susret će im suditi Hrvatica, Marija Čičak. Zagrepčanka koja iza sebe ima golemo iskustvo. Marija je vodila i finala tenisačica na US Openu i u Wimbledonu te na Olimpijskim igrama u Riju, a ovo joj je 15. Wimbledon, a prva je žena u povijesti koja vodi muško finale. Čičak ima zlatnu značku već osam godina pa nije niti čudno što u svojoj sjajnoj sudačkoj karijeri ima zavidne mečeve iza sebe. Prije nego je krenula u sudačke vode, i sama je bila tenisačica.

- Mislim da sam jednostavno rođena za sport. Koji god bio u pitanju, uvijek sam bila spremna okušati se u njemu. Trenirala sam karate, stolni tenis, rukomet, plivanje... Tako sam nekako i počela igrati tenis. Imala sam šest godina. Ujak je nagovorio mamu da se okušam u tome. S 12 godina sam počela igrati turnire - rekla je za WTA tennis.

Foto: Gareth Fuller/Press Association/PIXSELL Wimbledon 2017 - Day Seven - The All England Lawn Tennis and Croquet Club Johanna Konta speaks to umpire Marija Cicak during her match against Caroline Garcia on day seven of the Wimbledon Championships at The All England Lawn Tennis and Croquet Club, Wimbledon. Gareth Fuller Photo: Press Association/PIXSELL

Čičak (43) je dosada dva puta sudila finalne susrete u Wimbledonu, bila je u sudačkom stolcu tijekom finala tenisačica 2014. godine u kojem je Serena Williams svladala Garbine Mugguruzu te tijekom finala ženskih parova 2017. u kojem su Ruskinje Jekaterina Makarova i Jelena Vesnina svladale Tajvanku Chan Hao-Ching i Rumunjku Monicu Niculescu. Usto je Čičak sufdila i polufinale turnira tenisačsa 2018. u kojem je Kevin Anferson nadigrao Sama Querreya u drugom najdužem susretu u povijesti.

Čičak je sudila i finale tenisačica na US Openu 2015. u kojemu je Flavia Pennetta bila bolja od Roberte Vinci te finale tenisačica na posljednjim Olimpijskim igrama u Tio de Janeiru u kojemu je Monica Puig bila bolja od Angelique Kerber.

Đokoviću i Berrettiniju će to biti treći međusobni dvoboj. U prva dva slavio je srpski tenisač, 2019. u dva seta na ATP Finalu u londonskoj O2 Areni te ove godine u četvrtfinalu Roland Garrosa, kad su Đokoviću za pobjedu trebala četiri seta.

Nedjeljno finale će započeti u 15 sati, šest sati prije nego što će se na Wembleyju za naslov prvaka Europe u nogometu boriti reprezentacije Engleske i Italije.

Uspije li osvojiti svoj šesti wimbledonski trofej, Novak Đoković će doći do 20. Grand Slam naslova i izjednačiti se sa surekorderima Rogerom Federerom i Rafaelom Nadalom, a onda će mu nedostajati još samo trijumf na US Openu kako bi postao tek treći tenisač u povijesti koji je u istoj kalendarskoj godini osvojio sva četiri Grand Slam naslova, nakon što je to prvi napravio Amerikanac Donald Budge (1938.), a dvaput ponovio Australac Rod Laver (1962. i 1969.).