Neka Nikola Tesla bude na ‘hrvatskom euru’. To je povijesna prilika koja se nikad više neće ponoviti

Hrvatska trenutačno ima jedinstvenu priliku pokazati svoje vrijednosti međunarodnoj zajednici, i to putem odabira motiva za nacionalnu stranu eurokovanica. Zbog skorog prelaska s kune na euro, Hrvatska treba odabrati do osam motiva koji će zemlju predstavljati na naličju kovanica eura i centa, kao što su to učinile i ostale članice prije nas. Te će kovanice uskoro biti svakodnevna dodirna točka stanovnika i posjetitelja eurozone s Hrvatskom jer u njih gotovo svakodnevno barem jednom pogledamo. Bit će to, najjednostavnije rečeno, reklama naše zemlje u najgledanijem mediju. Prilika je to koju treba maksimalno iskoristiti pa osmisliti svih osam mogućih motiva, a ne samo tri, kao što je to trenutačni prijedlog.