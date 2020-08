Đoković pretekao Samprasa, uskoro će postati najveći tenisač u povijesti

Ponovo se aktualiziraju priče o tome tko je najbolji – Novak Đoković ili Roger Federer – i tko od njih drži više teniskih rekorda. Prema nekim projekcijama, ako Đoković nastavi pobjeđivati i ostane najbolji tenisač svijeta, mogao bi se u broju tjedana na prvom mjestu s Federerom izjednačiti 1. ožujka 2021. godine, a prestigao bi ga i tako postao najbolji i u toj kategoriji tjedan dana kasnije – 8. ožujka.

Već 913 pobjeda u karijeri

No, čak i ako se to ostvari, Đoković će još u mnogim kategorijama gledati Federeru u leđa. A to se prije svega odnosi na broj osvojenih Grand Slam naslova (Federer 20, Đoković 17), broj nastupa u finalima Grand Slam turnira (Federer 31, Đoković 26), kao i na broj ukupno osvojenih turnira (Federer 103, Đoković 79, rekorder je Connors sa 109). Federer ima i više pojedinačnih pobjeda u karijeri – 1242 (uz 271 poraz), prema Đokovićevih 913 (uz 187 poraz), a prednjači i u broju uzastopnih tjedana na prvom mjestu. Tu će njegov rekord od 237 tjedana (Đoković 122) teško itko ikad srušiti.

No, Đoković je ukupno u karijeri od turnira zaradio puno više (143,631.560 prema 129,946.683 USD), što je prije svega posljedica činjenice da se posljednjih godina, kada je dominirao Novak, puno više zarađivalo nego u godinama kada je Roger žario i palio. Ima više osvojenih Masters 1000 turnira (31:26), a Srbin je bolji i u međusobnim dvobojima (27:23), ali i uz taj omjer veže se nekoliko zanimljivih detalja. Na Twitter-profilu “Tennis is my life”, koji se bavi raznim teniskim statistikama, pod povećalo su stavili međusobne dvoboje između Novaka Đokovića i Rogera Federera i došli do zanimljivog otkrića: Đoković ima znatno više pobjeda, ali je pri tome Federer dobio više setova, više gemova, pa i poena.

Kad se uzmu u obzir setovi, Švicarac bolje stoji s omjerom 74:72, u gemovima je odnos 761:740, a ukupno u poenima omjer je 4832:4770 u Federerovu korist.

Srbin je na početku karijere uglavnom gubio od Federera, ali je potom, s nekoliko mečeva koje je dobivao spašavajući meč-lopte, preuzeo primat koji će – kako sada stvari stoje (Federer ove godine neće igrati) – teško izgubiti.

Dobiva odlučujuće poene

To samo potvrđuje ono što su teniski stručnjaci odavno uočili: Novak je u većini tih dvoboja bolje odigrao odlučujuće poene. A to opet samo pokazuje koliko je jak u glavi. Bilo je tenisača s boljim udarcima, pa i s boljim kretanjem, ali kad je (pobjednička) psiha u pitanju, Đokoviću nema ravnog. To je već svima jasno.

Može se zaključiti da u velikom odmjeravanju dvojice teniskih velikana vrijeme radi za Đokovića jer je on i šest godina mlađi od Federera (33:39). Do kraja godine će Srbin vjerojatno preteći Švicarca i u još jednoj disciplini: imat će više prvih mjesta na kraju godine. Zasad su u tome izjednačeni: obojica su po pet godina završavali na prvom mjestu (isto toliko imaju i Jimmy Connors i Rafael Nadal). No, tu je najuspješniji Pete Sampras, on je na prvom mjestu zaključio čak šest godina. Đoković bi se također mogao izjednačiti s Federerom i po broju osvojenih završnih Mastersa. Ima ih pet (2008., 2012., 2013., 2014. i 2015.) a Federer šest (2003., 2004., 2006. 2007., 2010. i 2011.), ali Švicarca ove godine neće biti na završnom turniru u Londonu.